Quem ganhou mais Oscars? Confira essas e outras respostas para curiosidades sobre o Oscar

Em homenagem ao 95º Oscar anual, compilamos uma lista de perguntas frequentes sobre o Oscar. Quando é o Oscar? Como faço para assisti-lo? E quem ganhou mais Oscars?

Continue lendo para todos os detalhes.

Principais curiosidades sobre o Oscar

Quem ganhou mais Oscars?

Walt Disney atualmente detém o recorde de mais vitórias por uma única pessoa, com um total de 22 Oscars. As categorias vencedoras incluem Melhor Curta Metragem (Desenho Animado), Melhor Curta Metragem (Dois rolos), Melhor Documentário (Recurso) e Melhor Documentário (Curta Tema).

Quem ganhou mais Oscars de atuação?

A Disney pode ter o maior número de Oscars, mas Katharine Hepburn detém o recorde de mais Oscars de atuação. Ela ganhou o prêmio de Melhor Atriz em quatro ocasiões diferentes, por Uma Manhã Gloriosa em 1933, Adivinhe Quem Vem para Jantar em 1967, O Leão no Inverno, em 1968 e Num Lago Dourado, em 1981. Esse número nem inclui as oito vezes que ela foi indicada, mas não ganhou.

Qual filme ganhou mais Oscars?

Um trio de filmes ganhou 11 Oscars cada um, tornando-se um empate a três entre: Ben-Hur (1959), Titanic (1997) e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003).

Quando é o Oscar de 2023?

A 95ª cerimônia anual do Oscar acontecerá no domingo, 12 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles. Pela terceira vez, Jimmy Kimmel será o apresentador, depois de assumir o cargo em 2017 e 2018.

Como assisto ao Oscar de 2023?

A cerimônia será transmitida exclusivamente pela ABC, mas aqui no Brasil, será transmitida para assinantes da TNT e também, pela HBO Max.

Quem são as indicações neste ano?

Confira aqui a lista completa das nomeações. Na cerimônia deste ano, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo obteve o maior número de indicações, com 11, seguido por Nada de Novo no Front e Os Banshees de Inisherin, cada um com 9 indicações. Das 20 pessoas indicadas nas categorias de atuação, Cate Blanchett é a única indicada que já ganhou um Oscar de atuação no passado.

