‘Pânico 6’: Sequência slasher agita web após causar surpresa positiva nos cinemas: ‘Assim que se faz terror’

‘Pânico 6′ prometeu chegar com tudo nos cinemas e cumpriu com sua missão. Embora há quem não tenha gostado do longa de terror, os números seguem medindo o sucesso da franquia.

O sexto filme do Ghostface arrecadou US$ 5,7 milhões nas bilheterias dos EUA apenas nas pré-estreias dos cinemas. No ano passado, quando o quinto filme voltou para reviver o slasher que não era produzido desde 2011 com ‘Pânico 4′, foi arrecadado US$ 3,5 nas pré-estreias.

Tendo sido lançado esta semana (dia 9 no Brasil e 10 nos EUA), o longa deu o que falar nas redes sociais. As estratégias de marketing da franquia foram trabalhadas em peso antes de o filme entrar em cartaz. A produção não apenas quebrou um recorde de faturamento, mas também debutou com uma nota alta pela crítica no Rotten Tomatoes.

Até o momento, o longa recebeu 78% de aprovação pela avaliação de 160 especialistas, além de 93% de aprovação da audiência. A pontuação acaba sendo positiva pelos dois lados.

Confira algumas reações nas redes sociais

Ao cair no gosto massivo dos fãs da franquia, internautas usaram suas redes sociais para depositar as impressões do sexto volume. Como um dos assuntos mais comentados do Twitter entre ontem (9) e hoje (10), as postagens mais em alta aclamaram a produção.

Confira alguns tweets:

Como é gratificante em ver as pessoas elogiando a Melissa, o cinema aplaudindo e em euforia com as cenas da Sam, depois de tanto hate que ela sofreu. Feliz em saber que eu sempre soube que ela poderia entregar muito. O filme lavou minha alma! #ScreamVI #Pânico6 pic.twitter.com/mlB2sstVbb — paulo 🚇🔪 (@pfassaff) March 10, 2023

A energia dessa cena vezes 1000 é o que o filme de ontem me passou, que sdd que eu tava de ter uma cena perseguição boa pra caralho. Obrigado Pânico 6 pic.twitter.com/dhF9qbY6wP — ESTAPUTTO e esfaqueado 🔪 (@littlebigfodas) March 10, 2023

Pânico 6 entregou uma das melhores cenas da franquia toda. Tive 1000 surtos por causa desta querida.



Anika você foi luz nos seus 5min de tela. Subiu a ESCADA que leva ao céu. pic.twitter.com/zauzJNGjqS — Otavio (@vislleyg) March 9, 2023

pânico 6 macetou tanto pânico 5 e eu digo isso com muita tranquilidade #ScreamVIpic.twitter.com/2OYEvodsoL — 𝔅 𝔞 𝔡 𝔊 𝔦 𝔯 𝔩 | 📖: (@ljkehzzan) March 9, 2023

entrei em pânico com esse pânico 6, que isso entregou demais pic.twitter.com/62wdJLivLh — yuri (@yuridiasx) March 10, 2023

juro não tenho palavras pra pânico 6, filme BABILÔNICO demais!! ainda to embasbacado porque achei melhor do que eu imaginei que seria. é assim que se faz filme de terror de verdade!!! não é a toa que é a maior franquia do mundo 💋 pic.twitter.com/3JwehN5Rls — matheus (@whomath) March 9, 2023

Assista ao trailer final de ‘Pânico 6′:

Dentre os atores presentes na sequência da Spyglass Media e Paramount Pictures estão:

Melissa Barrera (“Sam”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy”), Mason Gooding (“Chad”), Jenna Ortega (“Tara”) e Dermot Mulroney. Além disso, novos atores vão estrelar na trama como Samara Weaving (Casamento sangrento), Tony Revolori (Homem Aranha: De Volta ao Lar e Sem Volta para Casa), Jack Champion (Avatar: Caminho da Água), Liana Liberato (A Casa de Praia), Devyn Nekoda (O Escritor Fantasma), Josh Segarra (Arqueiro) e Henry Czerny (Casamento Sangrento).