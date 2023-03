Key Alves rompe silêncio e fala sobre romance com Gustavo fora do BBB 23

O romance entre Key Alves e Gustavo dentro do “BBB 23″ foi forte e verdadeiro, pelo menos para os fãs do casal. Mas, fora da casa a história não é como no reality show e a dupla ainda precisa conversar sobre o futuro do relacionamento.

Ao deixar o confinamento, a jogadora de vôlei afirmou que torce para que o relacionamento com Gustavo siga firme e forte na vida real: “Eu espero que sim. Eu não fiz todo esse charme na TV, nacionalmente, para todo mundo, inclusive para o Gustavo, para ele não me querer agora, né?”, disse a famosa.

Segundo ela, ainda é preciso conversar muito e ver se a química segue firme longe das câmeras: “Estou na correria, quase não consegui falar com a minha família ainda. Quando a gente se ver, a gente vai conversar e espero, sim, que a gente consiga seguir em frente”.

Mas, durante a semana, Key Alves conversou com o Cowboy pela primeira vez e os fãs viram tudo pelas redes sociais. O encontro virtual aconteceu na noite da última quarta-feira (08), quando a atleta fez uma chamada de vídeo.

Key Alves revela para quem vai sua torcida no BBB 23 (João Cotta/Globo)

Divulgada pela equipe da atleta nas redes sociais, a foto do momento da conversa deixou os fãs enlouquecidos com a ideia de que o casal segue o “namoro”.

Vale destacar que o casal também foi alvo de uma polêmica envolvendo intolerância religiosa no reality show da TV Globo. Durante o “Bate-papo BBB”, Key lamentou a situação: “A gente foi muito infeliz ali, eu senti isso logo depois. São papos que não tem que existir dentro de um Big Brother. A gente fala, mas na hora eu já me toquei de tudo. É errar, cara. Quero muito aprender com isso, quero muito aprender sobre isso, quero mais informações”.

