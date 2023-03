Keanu Reeves diz que guardou artefato de “Matrix”; saiba qual

O ator Keanu Reeves está entre os mais queridos de Hollywood, mas muito da sua fama se deve à quadrilogia das irmãs Wachowski “Matrix”, iniciada em 1999.

Justamente por isso, muita gente acaba lembrando dele principalmente por conta de seu personagem Neo, protagonista da franquia.

Recentemente, em uma sessão do perfil Ask Me Anything (AMA) do Reddit, o ator revelou que herdou um artefato do primeiro filme: a pílula vermelha.

Sim, ele guarda até hoje a pequena cápsula, a mesma usada pela primeira vez no set de gravação do longa-metragem no final dos anos 1990.

A informação foi dada em uma pergunta que o questiona se ele já tinha roubado algum objeto de cena dos filmes que já participou. Keanu negou, mas revelou que ganhou algumas lembranças de produções icônicas.

“Não roubei… Mas [ganhei] o relógio e a aliança de ‘John Wick’, uma espada de ‘47 Ronins’ e a primeira pílula vermelha, [presente das Irmãs] Wachowskis”, respondeu ele.

A espada à qual ele se refere foi usada por seu personagem Kai, no filme “47 Ronins”, de 2013. Já a franquia “John Wick” começou com o filme de 2014, “John Wick - De Volta ao Jogo”.

Atualmente, o quarto filme “John Wick 4: Baba Yaga” está em cartaz nos cinemas. Assista ao trailer:

Leia também: Shazam 2: Roteirista do filme confirma que membro da família de heróis será gay