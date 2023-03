Críticas ao “Encontro” fazem Patrícia Poeta refletir sobre “momentos difíceis”

Patrícia Poeta é chamada de "Datena de saia" pelos fãs do "Encontro" (Reprodução/Globo)

Ao levar diversas notícias pesadas ao “Encontro”, nesta semana, Patrícia Poeta ganhou o apelido de “Datena de saia” nas redes sociais. Mas, desta vez, a famosa não ficou quieta e rebateu as críticas sobre o programa.

Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, a jornalista disse que não se abala, mas que o matinal está seguindo aquilo que o Brasil enfrenta, que ela classificou como “momentos difíceis”.

“Estamos vivendo momentos pesados e, com certeza, não podemos fechar os olhos para isso. Trabalhamos com o factual e, nesse momento, o Brasil passa por um estágio de atenção”, afirmou a famosa.

Entre as principais críticas enfrentadas pela audiência do “Encontro” está a ideia de que o programa deixou o entretenimento de lado e passou a ser um programa de violência há oito meses, desde que ela assumiu no lugar de Fátima Bernardes.

Patrícia Poeta conversa com vítima e abuso em clínica médica (Reprodução/Globo)

Mas, para a jornalista tais mudanças são necessárias: “Eu sou séria no programa porque ele pede isso. Não dá para falar de deslizamento e mortes sorrindo. Mas eu também entendo que precisamos amenizar, em alguns momentos”, desabafou.

Patrícia Poeta também enfatizou na entrevista que sua base é no jornalismo e, por isso, acaba levando uma linha mais séria ao programa, mas não deixa de falar sobre cultura, reality show e assuntos voltados ao entretenimento.

Patrícia Poeta é criticada por começar o Encontro com notícias pesadas (Reprodução/Globo)

Ela também falou sobre a suposta rivalidade que há com Manoel Soares, seu parceiro no “Encontro”. A jornalista afirmou que não existe nenhum problema entre a dupla e que o problema está naquilo que as pessoas inventam para ganhar cliques na internet.

A famosa enfatiza que atualmente é rentável falar sobre isso e que muitos não se preocupam com a gravidade das fake news. Por fim, Patrícia disse que Manoel é muito importante para o andamento do matinal da Globo e que todos seguem com o objetivo de agradar o público.

