Vídeo: Jojo Todynho viraliza ao distribuir comida na faculdade de Direito

A vida universitária de Jojo Todynho segue sendo acompanhada por seus fãs. Habituados a ver, pelas redes sociais, os preparativos para as aulas e a rotina da famosa, eles foram surpreendidos, nesta quinta-feira (09), com uma pequena distribuição de snacks.

Em um vídeo que circula na internet, a cantora, que está cursando Direito, aparece na sala de aula distribuindo amendoim para seus colegas, que se divertiram com a situação.

Pelos Stories do Instagram, um colega de sala de Jojo filmou o momento e ainda elogiou a funkeira: “Simplesmente virei fã. Humildade demais. Ela deu o cartão na mão de um aluno com senha e tudo e pediu para ele comprar”.

Em outro vídeo, também publicado nos stories de seu perfil no Instagram, Jojo Todynho falou como foi recebida pela turma da faculdade e disse que nomeou a sala como “turma do barulho”. Ela ainda disse aos fãs que tem alguns amigos.

“Já fiz amizades, esqueça tudo. O nome da nossa turma é turma do barulho. Só vai dar nós, esqueça tudo”, declarou a famosa, que está empolgada com as aulas.

Jojo Todynho revela sua especialidade

Segundo a famosa, que postou uma foto em seu perfil oficial, após o período de estudos ela será especialista em divórcio. Na imagem, Jojo aparece em um escritório com roupa social e o Vade Mecum nas mãos, que é um compilado de leis organizadas por especialistas.

Já na legenda, ela escreveu: “Dra. Jordana Toddy Advocacia. Especialista em divórcios”, empolgando os seus seguidores, que comentaram que a famosa era a “melhor” e que adoraram a ideia.

Jojo Todynho também rebateu as críticas que recebeu após anunciar que começou a cursar faculdade de Direito. Segundo a cantora, os haters começaram a atacar depois que ela surgiu ao lado de membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio de Janeiro.

