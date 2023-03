Tiktoker revela que recebeu proposta indecente de Piqué quando ele ainda estava com Shakira

A exposição midiática a que foi exposto Gerard Piqué nos últimos meses, deu origem aos seus vídeos e experiências mais polêmicas nas redes sociais. Aparentemente, ninguém o perdoa por ter sido infiel a Shakira e nem pelas atitudes enganosas que teve.

Recentemente, uma usuária do TikTok revelou como o ex-jogador do Barcelona propôs à sua irmã, em 2019, para que fizessem um “trio”, na boate Otto Zutz, em Barcelona.

Piqué e sua proposta indecente para jovem em Barcelona

Según nos cuenta esta chica, Piqué estando con Shakira le propuso un trío a su hermana pequeña y a la amiga de su hermana.👇🤔😟😇 pic.twitter.com/uLVGvPVsMC — 𝗔𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 🇪🇸 (@anadeaustria_) March 9, 2023

A usuária Cristina Duzzi postou um vídeo detalhando sobre uma situação que viveu quando saiu com seus amigos em Barcelona: “Piqué já propôs um encontro a três para minha irmã. Sim Piqué, da Shakira”, disse ela.

A jovem continuou dizendo que sua irmã foi abordada por um guarda-costas de Piqué, “ele disse para ela que Piqué queria se ela estava disposta a se juntar aos 2 VIPs e, você sabe, continuar passando a noite”, ela narra.

Segundo Cristina, sua irmã tinha apenas 19 anos quando recebeu a proposta indecente do ex-companheiro de Shakira.

“Esse mesmo homem se aproxima dela e diz, bem, Piqué está muito interessado em fazer sexo a três com vocês duas. E ela respondeu que não, que só queriam uma foto com ele”, continuou.

A resposta negativa não agradou Piqué, que teria se recusado a tirar uma foto com as jovens.

A versão da jovem envolvida

Poucas horas depois de sua publicação, sua irmã, Frederika, que teria sido a protagonista do evento, também usou suas redes para detalhar como as coisas aconteceram.

“Quando Piqué me propôs sexo a três quando eu tinha apenas 18 anos, entramos na discoteca normalmente, tínhamos um VIP, e o grupo do Piqué estava em outra mesa, em um VIP mais fechado que é para celebridades. O segurança me abordou e falou que Piqué estava perguntando se podia ficar com a gente”, contou.

Federika explicou que o famoso estava com o irmão e outros amigos e, após se juntar às mesas, Piqué se recusou a tirar uma foto com ela no local, mas sugeriu “tirar a foto depois”.

A versão de Federika sugere que o suposto “depois” seria em uma de suas casas “onde acontecem festas super legais”.

“Então ele vem até mim e me diz para olhar, e então ele me faz a proposta: ‘você não gostaria que tivéssemos um sexo a três com sua amiga’”.

A jovem referiu que para ela “foi um trauma total” e que depois disso, abandonaram o local.

No entanto, sua história foi questionada por diferentes internautas, que notaram as inconsistências na história contada pelas duas irmãs, como Cristina contando que ela tinha 19 anos e a Frederika afirmando que tinha 18 na época.

Além disso, enquanto uma faça que a proposta foi feita pelo guarda-costas, a outra indicou que foi Piqué diretamente que a convidou para o sexo a três.

Após o alvoroço causado pelos vídeos das irmãs, ambas decidiram retirar suas declarações de suas contas do TikTok.