Sasha diz que teve bulimia na adolescência por conta de críticas ao seu peso

A modelo e estilista Sasha Meneghel revelou que desenvolveu bulimia durante sua pré-adolescência, por conta de comentários maldosos que ouvia e lia em relação ao seu peso - mais especificamente, o formato do seu rosto.

“Teve uma época da minha vida, eu tinha uns 12 para 13 anos, quando comecei a usar a internet, e pesquisava ‘Sasha’, para ver o que estavam falando de mim. Eu vi uns comentários que me marcaram, eu sempre tive muita bochecha, tenho o rosto quadrado, então, um comentário que ficou muito na minha cabeça foi quando me chamaram de ‘rosto de Trakinas’”, contou ela, em entrevista ao podcast PodDelas, apresentado por Tatá Estaniecki e Boo Unzueta.

“Nessa idade, eu desenvolvi bulimia e nunca falei isso pra ninguém. Porque eu não soube, de fato, lidar”, revelou a filha da apresentadora Xuxa Meneghel.

“Eu citei esse um comentário, mas eram vários. Eu escolhi focar no negativo por muitos anos da minha vida”, continuou.

Sasha disse que não sabia muito bem o que era bulimia na época e que só entendeu o problema pelo qual estava passando após sua mãe descobrir o distúrbio da filha.

“Eu demorei muito pra entender isso, a minha bulimia não durou muito tempo. Acho que eu nem sabia o que eu tava fazendo, era muito nova, nem sabia o que era bulimia. Foi muito um papo com a minha mãe, com as pessoas que eu amo. Recebi um acolhimento muito grande. Foi realmente ter uma rede de apoio grande, de pessoas que me explicaram”, confessou.

“Foi por isso também que eu fugia muito da fama, eu não sabia olhar só para o positivo, e acho que por isso eu tive esses distúrbios”, concluiu.

