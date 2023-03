Saiba qual a forma correta de ouvir o novo álbum de Miley Cyrus

Demorou, mas chegou: o álbum “Endless Summer Vacation” de Miley Cyrus finalmente chegou às plataformas de streaming, nesta sexta-feira (10).

O primeiro single, “Flowers”, foi um sucesso absoluto. A música atingiu o primeiro lugar da Hot 100 da Billboard, parada que contabiliza o número de vezes que a música foi ouvida nos Estados Unidos, e lá ficou por seis semanas. Mas não foi só lá: pelo Spotify, a ex-Hannah Montana também atingiu o pico, ficando em primeiro lugar na lista Global.

Por isso, a expectativa para seu novo disco era grande. Apesar de ter uma carreira consolidada há anos, esses feitos são inéditos na carreira da cantora, que teve diversas fases, das mais polêmicas às mais ‘zen’.

Contudo, o que alguns fãs podem não saber é que existe uma forma mais adequada de apreciar a nova obra de Miley.

Recentemente, a cantora explicou em suas redes sociais que pensou em “Endless Summer Vacation” como um álbum de duas partes: AM (manhã) e PM (tarde/noite) (via Recreio).

“Quando se trata do sequenciamento de ‘Endless Summer Vacation’, eu o dividi em duas partes, ‘AM’ e ‘PM’, para representar quase um ato. O ‘AM’ para mim representa o período da manhã, onde há um zumbido e uma energia e há um potencial de novas possibilidades. É um novo dia”, começou a explicar a artista.

“À noite, parece que há um furtivo, decadente e meio sujo, mas um glamour ao mesmo tempo. À noite, é um ótimo momento para descansar, é um momento de recuperação. Ou é hora de sair e experimentar o lado selvagem”, disse Miley.

Dessa forma, a divisão ficaria assim:

AM

Flowers

Jaded

Rose Colored Lenses

Thousand Miles (feat. Brandi Carlile)

You

Handstand

PM

River

Violet Chemistry

Muddy Feet (feat. Sia)

Wildcard

Island

Wonder Woman

Flowers (Demo)

O primeiro single, “Flowers”, teve seu clipe lançado no começo de janeiro, enquanto o segundo single, “River”, foi anunciado juntamente com o lançamento do álbum. Vale notar que ambos abrem cada parte do disco.

