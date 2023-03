Louro Mané pede dinheiro para Ana Maria Braga e ouve: “só quem trabalha”

Sextou com acidez? Esta sexta-feira (10) teve um tom diferenciado para o Louro Mané no “Mais Você”. Isso porque ele ouviu uma resposta negativa de Ana Maria Braga, após pedir dinheiro para a apresentadora.

Tudo começou quando a loira foi mostrar um prêmio que o programa ganhou recentemente. O “Mais Você” recebeu o Prêmio de Jornalismo de Panificação pelo Sampapão (Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo). Essa foi a 14ª vez que o programa de Ana Maria Braga foi agraciado com o troféu.

A matéria que motivou o recebimento da homenagem foi uma matéria especial sobre o Dia Mundial do Pão. “O [repórter] Fabrício [Battaglini] deixou todo mundo com água na boca mostrando os segredos daquele pãozinho na chapa que a gente ama. E o repórter Mateus Luz mostrou que com uma pitada de criatividade, comerciantes evitam o desperdício e fazem do pão dormido uma ótima opção”, relembrou Ana Maria.

No total, foram 66 matérias concorrendo ao Prêmio de Jornalismo de Panificação. O “Mais Você” faturou o prêmio na categoria TV. “Parabéns a toda equipe que participou dessa matéria e que todo dia se esforça para levar a você um conteúdo de qualidade”, declarou a apresentadora. Assista a reportagem vencedora aqui.

Foi nesse momento que o “imbróglio” aconteceu: Ana Maria explicou que o prêmio também oferecia uma viagem de ida e volta para Paris (que será sorteada entre os envolvidos na matéria) e um valor em dinheiro de R$ 8.559,00.

“Opa, opa, peraí Ana Maria, eu estou nessa lista aí?”, questionou o Louro Mané. “Deu um trabalho danado, eu comi pão, comi pão na chapa com manteiga, comi pão na chapa com requeijão, comi pão com queijo”, listou o papagaio.

“Eu trabalhei bastante. Vai me colocar nessa lista?”, pediu o companheiro de bancada de Ana Maria. Contudo, a apresentadora negou o dinheiro.

“Lourinho, eu amo você, mas não amor...”, respondeu ela. “Aaaah!”, lamentou o papagaio. “É só para quem trabalhou, não para quem comeu”, justificou ela, rindo. “Mas tudo bem, pelo menos eu comi”, rebateu Louro Mané

