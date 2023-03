Grupo Revelação faz show gratuito na Avenida Paulista

A Avenida Paulista, principal via de São Paulo, sempre tem uma extensa programação cultural aos domingos, quando fica fechada para carros.

Uma das alternativas para quem vai aproveitar os momentos de lazer por lá são os shows que o Centro Cultural Fiesp promove quinzenalmente em sua calçada.

No próximo domingo (12), quem se apresenta na Fiesp é o Grupo Revelação. O show começa às 14h, no saguão do edifício da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

O grupo é famoso por músicas como “Deixa Acontecer”, um de seus principais hits, e “O Show tem que Continuar”.

Nos palcos desde 1994, o grupo é formado atualmente por Jhonatan Alexandre (Mamute), Mauro Junior, Beto Lima, Rogerinho, Sérgio Rufino, Artur Luís, Rogério Gomes, Guto Santana, Michel Johnny e Jonas Viana. Artistas famosos, como Xande de Pilares, também já fizeram parte da banda.

Para assistir ao show do Grupo Revelação na Fiesp não é necessário reservar ingressos. Como a apresentação acontece no saguão do edifício, basta comparecer à calçada e se acomodar.

O Centro Cultural Fiesp está localizado na Avenida Paulista, 1313 - Jardim Paulista. Está bem próximo a estação Trianon-Masp da linha 2-Verde do Metrô.

