Festival cancela participação de MC Pipokinha após cantora criticar professores

A cantora MC Pipokinha teve sua participação cancelada no Spotted Festival por conta de suas falas e atitudes envolvendo a carreira profissional de professor.

No começo desta semana, a artista debochou do salário da categoria, ao responder um fã que disse ter entrado em uma discussão defendendo ela de uma professora. “Tem nada pra fazer em casa não, tem que ser professora”, disse a cantora, em vídeo nos stories do Instagram.

“Coitada, deixa ela. O meu baile tá 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora às vezes. Precisa estudar muito. Discute com ela, não. Discute, não”, continuou, em tom de deboche.

Ela ainda aconselhou o fã a não ter esse tipo de discussão, pois poderia acabar sendo reprovado na escola por essa professora.

Essa atitude acabou se tornando uma forma de ultrapassar os limites, para a organização do festival - apesar da cantora se envolver constantemente em polêmicas, como quando recebeu sexo oral em um de seus shows (entenda aqui).

“No dia 06/03 tomamos ciência de suas novas declarações com comportamento desnecessário de ataque a professores”, informou o festival, por meio de uma nota nas redes sociais.

“Compactuar e financiar pessoas que se utilizam de personagens para exceder os limites do bom senso não fazem parte da resenha e é por isso que a atração MC Pipokinha não fará mais parte do lineup do nosso evento”, decretou.

Vale lembrar que o Spotted Festival tem uma relação especial com a docência: ele nasceu dentro de ambiente acadêmico, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

