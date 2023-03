Estrela de ‘Stranger Things’ deixa carreira após sofrer assédio de produtor

Grace Van Dien desempenhou um papel de grande destaque na quarta temporada de ‘Stranger Things’ ao dar vida à líder de torcida Chrissy Cunningham. Contudo, a famosa revelou ter negado alguns trabalhos na última semana após sofrer assédio de um produtor de cinema. De acordo com a atriz, ela recusou convites para quatro filmes só nas últimas três semanas e anunciou pausa na carreira.

Embora tenha ficado reconhecida na série ‘Stranger Things’, Grace contou que o caso não aconteceu enquanto filmava a produção da Netflix. Sem dar detalhes do ocorrido, a famosa desabafou em uma live transmitida na rede social Twitch.

“O fato é que, nos meus últimos trabalhos, não tive as melhores experiências com as pessoas para quem trabalhei”, contou Grace.

“Em um dos últimos filmes que fiz, um dos produtores me chamou para… Bem, ele contratou uma garota com quem estava saindo e depois me convidou para fazer sexo à três com eles”, desabafou. “Então… esse é meu chefe. Eu não fui, chorei e fiquei chateada”.

“Quando perguntam ‘como o streaming é melhor para sua saúde mental?’, é assim. Eu fico em casa e jogo meus videogames. Não tenho um chefe me pedindo para fazer sexo com ele”, esclareceu a atriz.

Atriz de ‘Jogos Vorazes’ revela ter sofrido abuso durante gravações

Estrela de ‘Jogos Vorazes’, Jena Malone, revela ter sido assediada sexualmente durante gravações (Reprodução/Lions Gate Entertainment)

Jena Malone, uma das atrizes de grande destaque na franquia de ‘Jogos Vorazes’, contou no final do mês passado ter sido assediada sexualmente no período em que gravava o segundo filme da adaptação de Suzanne Collins. A artista, presente desde o segundo longa da produção distópica, compartilhou o desabafo em seu Instagram.

A artista revelou ter sido abusada sexualmente por alguém do set. Desde então, tentou equilibrar a gratidão que sentiu por fazer parte do projeto com o trauma de sofrer uma agressão sexual.

Confira o desabafo da atriz: Estrela de ‘Jogos Vorazes’, Jena Malone, revela ter sido assediada sexualmente durante gravações