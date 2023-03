BBB 23: Reality dá largada para mais uma Prova do Líder de resistência

O ‘BBB 23′ iniciou com mais uma Prova do Líder, em um circuito de resistência. A disputa ocorreu em dupla, nesta quinta-feira (9), com mais uma atividade que deixou os participantes sedentos pelo título. Com a garantia do título e imunidade, o vencedor estenderá mais uma semana de sua participação no reality.

A dinâmica de hoje conta com o seguinte circuito: Um jogador terá que pegar as caixas correspondentes às indicadas no telão e passar para o colega alocar em uma van antes do tempo. A dupla que permanecer por mais tempo, será a vencedora.

Após o resultado, alguém da dupla será declarado como líder da semana. O outro vencedor levará 20 mil reais em prêmios para usar na loja do patrocinador.

O funil do reality está ficando cada vez mais estreito a cada jogada, colocando os brothers em posições decisivas dentro da casa. Paredões inusitados, alianças abaladas e afunilamento dos participantes são alguns dos eventos proporcionados nos últimos dias na casa mais vigiada do Brasil.

E aí, quem você acha que deverá ser o próximo emparedado e eliminado do programa?

Leia mais:

Eliminação da semana

A oitava eliminação do ‘BBB 23′ ocorreu nesta terça-feira (7) e Key Alves acabou deixando o reality com 56,76% dos votos. Como de costume, o apresentador Tadeu Schmidt impactou a casa por meio de um discurso reflexivo sobre a jogada das emparedadas e anunciou a pessoa a deixar o programa.

Dentre as sisters na berlinda estavam Domitila, Key Alves e Sarah Aline.

Veja a porcentagem de cada uma na eliminação desta semana:

Domitila: 1,32%

Key Alves: 56,76%

Sarah Aline: 41,92%

Embora o paredão tenha sido triplo, como o habitual, a disputa pela permanência estava entre Key Alves e Sarah Aline. As sisters contaram com mais menções na internet, por meio de hashtags pedindo continuidade ou eliminação. Desta vez, Key Alves não contou com a sorte maior e foi a eliminada do oitavo paredão da semana.