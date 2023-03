BBB 23: Prova do Líder ultrapassa cinco horas; veja quem segue na disputa

Prova do Líder do BBB 23 passa de cinco horas (Reprodução/Globo)

Amanda, Cara de Sapato, MC Guimê, Ricardo, Marvvila e Gabriel Santana seguem firmes na Prova do Líder do “BBB 23″. Divididos em duplas, eles enfrentam mais uma prova de resistência, que já ultrapassou cinco horas.

Até o momento, duas duplas foram eliminadas da competição e seguem na torcida para que um de seus aliados vença para não correr o risco de parar no nono Paredão da temporada.

Como explicado por Tadeu Schmidt no programa de quinta-feira (09), as quatro primeiras duplas eliminadas sorteiam consequências, que valerão para os dois participantes.

Sarah Aline e Aline Wirley foram as primeiras a deixar a dinâmica e agora não participam da próxima Prova do Líder, que acontece na próxima semana. Depois, Larissa e Bruna Griphao deixaram o jardim e foram mandadas para a Xepa.

Além dessas consequências, quem deixar a prova não poderá comprar o Poder Curinga e também participará da Prova do Anjo, que acontece no sábado (11). Cezar, Domitila Barros e Fred não participam da disputa.

Cezar foi vetado pelo Líder e Fred e Domitila estão fora da disputa por consequência do Quarto Branco. O jornalista está imune por vencer o duelo e Domitila está emparedada, sem direito a participar da Prova Bate-Volta.

LEIA TAMBÉM: Luxo minimalista: Marina Ruy Barbosa posa com conjunto, pantufa e acessórios

Na dinâmica desta semana, os brothers e sisters precisam fazer o seguinte circuito: Um jogador terá que pegar as caixas correspondentes às indicadas no telão e passar para o colega alocar em uma van antes do tempo. A dupla que permanecer por mais tempo, será a vencedora.

Após o resultado, alguém da dupla será declarado como líder da semana. O outro vencedor levará 20 mil reais em prêmios para usar na loja do patrocinador.

E aí, quem você acha que deverá ser o próximo emparedado e eliminado do programa?

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Reality dá largada para mais uma Prova do Líder de resistência