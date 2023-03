BBB 23: MC Guimê e Ricardo vencem a Prova do Líder, mas só um conquista o cargo

MC Guimê e Ricarod Alface vencem a Prova do Líder do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Depois de seis horas, MC Guimê e Ricardo Alface conquistaram a vitória na Prova do Líder do “BBB 23″. Ao voltar para casa, a dupla comemorou com os brothers que estavam acordados na manhã desta sexta-feira (10).

Na área externa da casa, o cantor e o biomédico se abraçam e cantam uma música juntos e foram questionados por Bruna Griphao se eles eram os líderes, mas Alface disse que não dava para saber ainda”. A mesma pergunta foi feita por Sarah Aline, Gabriel Santana e Marvvila.

Caso Guimê seja o líder do “BBB 23″, o funkeiro já decidiu quem vai mandar ao Paredão de domingo (12). Durante a disputa ele definiu que será Cezar Black, mesmo Ricardo achando que seria melhor deixá-lo para o voto da casa.

“Pode ser, mas aí a gente cria uma estratégia. Por enquanto era ele, porque é um Paredão que a Domitila já está, então tem que analisar os prós e os contras. Se bota ele, por exemplo, sem direito de Bate-Volta, às vezes é bom botar ele”, respondeu o músico.

Durante a prova de resistência do “BBB 23″, o biomédico também perguntou se MC Guimê prefere imunidade ou liderança e o famoso respondeu: “Eu prefiro Líder”.

Na dinâmica desta semana, os brothers e sisters precisam fazer o seguinte circuito: Um jogador terá que pegar as caixas correspondentes às indicadas no telão e passar para o colega alocar em uma van antes do tempo.

Agora, um da dupla será declarado líder da semana e o outro vencedor levará 20 mil reais em prêmios para usar na loja do patrocinador. Como explicado por Tadeu Schmidt no programa de quinta-feira (09), as quatro primeiras duplas eliminadas deveriam sortear consequências para os dois participantes eliminados.

Cezar, Domitila Barros e Fred não participam da disputa. Cezar foi vetado pelo Líder e Fred e Domitila estão fora da disputa por consequência do Quarto Branco. O jornalista está imune por vencer o duelo e Domitila está emparedada, sem direito a participar da Prova Bate-Volta.

