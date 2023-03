BBB 23: Key Alves explica frase errada em tatuagem: “Fiz aos 18 anos”

Fora do “BBB 23″, Key Alves segue dando explicações aos fãs sobre as polêmicas que criou e enfrentou durante o confinamento. Agora, depois de falar sobre intolerância religiosa e o questionamento sobre o formato da Terra, a famosa comentou sobre uma tatuagem.

Segundo a oitava eliminada do reality show da TV Globo, a frase “be beaultiful hurt, escrita na região interna do braço, que em tradução livre seria “seja linda ferir”, não é mais um problema.

Em uma entrevista, logo após deixar a casa, Key contou que a frase correta era para dizer que “ser linda dói”, ou seja, “being beautiful hurts”. Vale destacar que há um “L” sobrando no tattoo da jogadora de vôlei: “Dói tanto aqui que vou deixar desse jeito mesmo, já foi”, disse ela, em entrevista ao Gshow.

Tatuagem de Key é alvo de piadas na internet (Reprodução / Globo)

Ela ainda explicou que a tatuagem foi inspirada em um documentário da cantora Beyoncé: “Fiz aos 18 [anos], sou muito fã da Beyoncé e ela fez um documentário que falava muito sobre uma vida dolorosa. Eu nem lembro onde eu fiz isso aqui”, contou.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: MC Guimê quer a liderança e já tem seu alvo para o nono Paredão

Por fim, Key Alves disse que mesmo com os erros entende a frase como correta e lida muito bem com as piadas, principalmente depois do “BBB 23″.

Key Alves avalia seu jogo dentro do reality

Fora do “BBB 23″, a famosa revelou o que faltou para conseguir chegar até a final. Segundo ela, o principal motivo foi não ganhar as provas, já que, lá dentro, ela também fez aliados e traçou estratégias de jogo.

Key Alves revela para quem vai sua torcida no BBB 23 (João Cotta/Globo)

“Primeiramente, ganhar as provas. Estava difícil, eu achava que era um pouco mais fácil. As provas são muito tensas, precisa ter atenção e, quando chega a hora, você está nervosa. Então, faltou ganhar mais provas, ter um pouco mais de sorte, e, depois, me posicionar mais”, disse ela.

Key Alves contou também para quem vai sua torcida para levar o dinheiro para casa: “De verdade, eu queria muito que fosse a Domitila, mas eu vi uma cena que pegou no coração... eu a amo, ela é minha amiga e quando ela sair eu vou perdoá-la, porque jogo é jogo. Mas agora, de coração, quem eu quero que ganhe é o Cezar Black”.

LEIA TAMBÉM: Vídeo: Jojo Todynho viraliza ao distribuir comida na faculdade de Direito