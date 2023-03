Andressa Urach revelou que chegou a cobrar R$ 30 mil por programa e vício por cocaína

A ex-modelo e influenciadora digital Andressa Urach revelou em entrevista ao podcast Inteligência Ltda que chegou a ganhar R$ 30 mil em um único programa e que na época não fazia programa por menos de R$ 7 mil.

Os programas, segundo ela, eram intermediados por cafetina e ela só atendia o que chama de clientes de alto nível. “Ganhava mais de R$ 60 mil por mês”, disse ela. Nesta fase, ela já tinha comprado apartamento, tinha carro e andava de roupas de luxo.

Nesta época, ela conta, ela começou a se envolver com clientes ricos e famosos, mas vida de prostituição começou a afetar sua saúde mental. . “Mas, aí, tem a parte das loucuras, dos fetiches, de urinar, de defecar, então isso começa a mexer com a tua cabeça, porque você está ganhando bem e fica ‘pensa no dinheiro, pensa no dinheiro’. Mas, depois, aquilo começa a te culpar, te corroer. É bem difícil”, revelou.

“Foi quando comecei a me envolver com drogas”, disse Andressa, que foi quando começou a gastar seu patrimônio. “Foi quando começou a vir o fundo do meu poço. Eu sentia um vazio, achava que Deus não existia. Usei muita droga”, disse a ex-modelo, que confessa que chegou a pensar em suicídio.”Foi a igreja que me salvou.”

CRISTIANO RONALDO

Andressa Urach disse que teve um relacionamento com o jogador português Cristiano Ronaldo, a quem foi apresentada durante uma das ‘festinhas’ feitas por jogadores. “Jogadores pagam garotas de programa para fazer festinha”, revelou.

Ela disse que acabou expondo o jogador na mídia e disse que se arrependeu disso depois. “Fiquei com raiva porque ele não tirou a selfie comigo”, disse. “Eu era fã, queria uma foto, mas me arrependendo de tê-lo exposto.”