Xuxa diz que queria ter conhecido uma casa de swing antes dos 60

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou um desejo bem inusitado recentemente: ela lamenta não ter conhecido uma casa de swing antes dos 60 anos de idade.

Durante uma participação no programa “Saia Justa”, do canal GNT, a apresentadora contou que esse é um desejo antigo, mas que nunca chegou a realizar. Xuxa atribui ao fato de ter namorado durante grande parte de sua vida.

Com 59 anos, ela acredita que não será possível por conta da proximidade do seu aniversário. “Não tem como. Eu já fiz as contas e tenho muitas coisas para fazer [até o dia do aniversário]”, declarou ela.

Xuxa completa seus 60 anos de idade no dia 27 de março. O prazo bem definido intrigou a apresentadora do programa Larissa Luz, que perguntou se a loira não poderia realizar o desejo após o aniversário.

Contudo, Xuxa logo rebateu, dizendo que achava estranho por conta da idade. “Acho que nem tudo me é permitido e que me convém uma coisa assim quando se passa de uma certa idade”, disse.

E antes dessa data, além dos namorados, ela também revelou que não conseguia abordar direito o assunto com o marido, o ator Junno Andrade, porque só o começo da conversa a deixava nervosa e com dor de barriga.

“Eu quero, mas não vai”, explicou.

