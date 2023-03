Tilda Swinton é destaque em mostra de cinema grátis no Centro Cultural São Paulo

Uma mulher extraordinária: faltam adjetivos para descrever a atriz Tilda Swinton. Aos 62 anos de idade, ela é reconhecida pela versatilidade em tela, participando de produções aclamadas na crítica e também junto ao público.

Para celebrar o Dia Internacional das Mulheres, o Centro Cultural São Paulo (CCSP) preparou uma programação ao longo do mês de março com uma mostra de cinema gratuita com filmes estrelados pela atriz.

+ Agenda: Lollapalooza divulga programação por palcos; confira horário dos shows

A mostra “Tilda, a mulher que caiu na Terra” conta com 13 produções que vão desde clássicos como “Precisamos Falar Sobre Kevin”, em que contracena com Ezra Miller (”The Flash”), até novidades como “Memoria”, do tailandês Apichatpong Weerasethakul, que estreou no Brasil na última edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Para assistir aos filmes, basta comparecer a bilheteria do cinema do CCSP com 1h de antecedência e retirar o seu ingresso. Vale lembrar que a sala tem capacidade para 99 pessoas.

Para checar a programação completa do festival, com horários e sinopses dos filmes, basta acessar ao site do CCSP.

Confira a programação completa:

07/03 (terça-feira)

17h - Um mergulho no passado

19h30 - Julia

08/03 (quarta-feira)

15h - Despertar de um crime

17h - Amantes eternos

19h30 - Eu sou amor

09/03 (quinta-feira)

15h - Despertar de um crime

17h - Descompensada

19h30 - Michael Clayton

10/03 (sexta-feira)

15h - O jovem Adam

17h - Expresso do amanhã

19h30 - Era uma vez um gênio

11/03 (sábado)

16h - Memoria

19h - Precisamos falar sobre Kevin

12/03 (domingo)

16h - Suspiria

19h10 - Expresso da amanhã

14/03 (terça-feira)

17h - Julia

19h30 - Amantes Eternos

15/03 (quarta-feira)

16h - Suspiria

19h30 - Descompensada

16/03 (quinta-feira)

15h - O jovem Adam

17h - Precisamos falar sobre Kevin

19h30 - Um mergulho no passado

17/03 (sexta-feira)

16h30 - Michael Clayton

19h - Memoria

18/03 (sábado)

17h - Eu sou amor

19h30 - Era uma vez um gênio

Leia também: Shazam 2: Roteirista do filme confirma que membro da família de heróis será gay