Sequestro vira assunto no “Encontro” e audiência pede para Boninho interferir

Patrícia Poeta ficou chocada ao começar o “Encontro” desta quinta-feira (12) falando sobre um sequestro em Belém, que começou na noite de ontem, quando uma mulher entrou com seus três filhos, sendo um bebê de colo, em um carro.

“A gente fica preocupada. Há crianças e uma mãe. Esperamos que essa história tenha um desfecho feliz”, disse a apresentadora, que é criticada pelo excesso de notícias fortes no matinal da Globo.

Ao entrar ao vivo, direto do local, Patrícia questionou se ainda tinham reféns e se a polícia estava conseguindo negociar e, durante a conversa, a famosa foi criticada e, de novo, foi chamada de “Datena de saia”.

⚠ Ao vivo: Mãe e filha estão sendo feitas de refém há 14 horas em Belém. #Encontro pic.twitter.com/Q3fVgMGqzS — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 9, 2023

Pelo Twitter, quem tentava assistir “Encontro” desabafou mais uma vez: “A apresentadora não tem nada de leve, se acha. Boninho, o que está acontecendo? Cadê a leveza do entretenimento que esse programa tinha?”.

Outro telespectador também afirmou que não aguenta mais ver tanta notícia pesada em um programa que era para ser alegre: “Mais um dia o ‘Encontro’ explorando a desgraça alheia e fazendo pessoas visivelmente abaladas falarem sobre suas tragédias recentes. Ninguém se toca que isso é escroto?”.

Gente, a Patricia fala "humrummm", depois de uma fala triste do entrevistado.

Kd a técnica de entrevista ??

Kd a empatia? ela não sabe conduzir a narrativa da pauta! Socorro #Encontro #patriciapoeta — Thaís Arnaut (@ArnautThais) March 9, 2023

Em outro momento, a repórter que está em Belém acompanhando o sequestro foi chamada e disse: “Ainda pouco, o homem que está fazendo a mãe e a criança refém liberou a criança, que é uma menina de dois ou três anos”.

Segundo ela, a polícia informou que a criança saiu andando e estava aparentemente bem: “Ela saiu fraca por causa da fome. O pai disse que ela não mama mais”.

Veja como tudo começou

Na noite desta quarta-feira (08), uma mãe, que estava com seus três filhos, sendo um deles um bebê no colo, foi feita refém dentro de um carro. Desde a madrugada, os policiais que estavam fazendo a negociação para liberação dos reféns conseguiram que duas crianças fossem soltas, mas ela seguiu no veículo com o bebê.

Segundo a polícia, que está fazendo o serviço de negociação, o homem tem problemas psiquiátricos. O criminoso também exigiu a presença da imprensa e de membros da família.

