Príncipe Archie e princesa Lilibet: entenda novos títulos reais dos filhos de Meghan e Harry

Há uma razão válida pela qual a filha do príncipe Harry e Meghan Markle, Lilibet, agora é considerada uma princesa.

Nesta semana, um porta-voz do duque e da duquesa de Sussex disse à People que o casal realizou um batizado privado para Lilibet em sua casa em Montecito, Califórnia. Dizendo: “Posso confirmar que a princesa Lilibet Diana foi batizada na sexta-feira, 3 de março, pelo arcebispo de Los Angeles, o reverendo John Taylor”.

O porta-voz não compartilhou muitos detalhes sobre quem compareceu ao batizado, mas informou que a mãe de Markle, Doria Ragland, e o padrinho de Lilibet, Tyler Perry, estavam presentes. De acordo com a People, o duque e a duquesa de Sussex convidaram membros da família real, incluindo o rei Charles, Camilla Parker Bowles, príncipe William e Kate Middleton, mas eles não puderam comparecer.

Não demorou muito para os aficionados da realeza perceberem que o príncipe Harry e Meghan Markle se referiram a Lilibet como uma princesa pela primeira vez. Quando ela nasceu, ela não recebeu um título oficial - além de “Miss” - porque não era alta o suficiente na linha de sucessão britânica.

No entanto, uma vez que o rei Charles ascendeu ao trono após a morte da rainha Elizabeth, Lilibet foi promovida de bisneta do monarca para neta do monarca. Como resultado, ela tem direito à mudança de título em ambientes formais.

Ainda de acordo com a People, a tradição foi criada pelo rei George V, em 1917. A regra foi incluída em uma Carta Patente e afirmava que “os netos dos filhos de qualquer tal soberano na linha masculina direta (exceto o filho vivo mais velho do filho mais velho do Príncipe de Gales) terá e desfrutará em todas as ocasiões do estilo e título desfrutados pelos filhos dos duques destes nossos reinos”. A revista também confirmou que o site oficial da família real será atualizado em breve para refletir essas mudanças.

