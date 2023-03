Preta Gil fala sobre tratamento contra câncer e celebra Dia das Mulheres

A cantora Preta Gil contou aos seus fãs pelas redes sociais como está o seu processo de tratamento atualmente. A artista foi diagnosticada com um câncer no intestino em janeiro e está passando por sessões de quimioterapia, que serão seguidas de uma cirurgia.

“Estou bem. Ainda tenho um bom caminho pela frente. Estou na metade das quimios. Ainda vou fazer mais quatro sessões de quimioterapia. Depois, mais cinco semanas de radioterapia. Depois, uma cirurgia. Mas estou bem, no meu processo de cura”, explicou ela.

Preta também deu detalhes de seu tratamento na luta contra o câncer. “Eu faço quimioterapia no hospital internada. É uma opção minha. Fico lá três dias, volto para casa e fico 12, e volto para o hospital. Minha rotina é mais ou menos assim”, detalhou.

A cantora revelou que o cabelo já começou a cair por conta da agressividade do tratamento. “Ele está perdendo volume, mas eu não estou preocupada com isso. Nem um pouco. Estou deixando acontecer o que tiver que acontecer e depois a gente vê o que faz, se eu vou querer aplique, fazer extensão, lace ou lenço. Eu vou deixar ir no fluxo e ver o que vai dar”, contou a cantora.

Nesse momento, Preta disse que tem aproveitado para refletir sobre sua própria vida. “Para uma mulher hiperativa como eu, no auge da minha produtividade ficar em casa está sendo um desafio, mas está sendo um aprendizado também”, reconheceu.

Dia Internacional das Mulheres

Na última quarta-feira (8), Preta postou uma foto em que aparece ao natural, para celebrar a força feminina no Dia Internacional das Mulheres.

“8 de Março, sigamos nossas lutas, celebrando nossa existência, nossa história, nossa força e nossa liberdade de ser quem somos!!!”, comemorou.

