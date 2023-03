Piqué confessa em público uma das consequências que sofreu após terminar com Shakira

Gerard Piqué deixou de ser reconhecido por sua carreira no futebol e se tornou o homem mais falado e repudiado por ter sido infiel a Shakira, a mulher com quem passou seus últimos 12 anos e com quem teve dois filhos: Milan e Sasha .

Seu romance com Clara Chía Martí o levou a se tornar o vilão de seu próprio filme, por não respeitar a mãe de seus filhos. As críticas a ele e à namorada não só tiveram eco na Espanha, mas em todo o mundo. Afinal, as canções dedicadas a eles se tornaram um sucesso mundial.

Piqué revela uma das consequências do rompimento com Shakira

Os problemas que sua separação com a cantora colombiana trouxeram para o ex-jogador são diversos e vão desde críticas, brigas pelos filhos e assédio. Mas, recentemente, Piqué também revelou outra das consequências que a infidelidade está o fazendo passar.

Piqué dice que actualmente no podría entrar a Colombia, me pregunto porque, que ha pasado con Piqué y Colombia? 🤔 pic.twitter.com/mQjoArZ81O — | ×ΛꙆαηEmelerre™ | (@xAlanMLR) March 6, 2023

Em uma live com seus amigos da Kings League, torneio de futebol amador organizado por ele, na África do Sul, Piqué tocou no assunto de suas diferenças com o colombiano Juan Guarnizó, presidente de uma das seleções da competição.

Em meio a uma discussão sobre as regras das partidas, o ex-Barcelona lançou um comentário polêmico que causou surpresa entre os presentes e internautas.

“Aquela com a qual Juan me enganou, sabendo o quão negativo é, um Cristo que se constrói no México onde não posso entrar… ou na Colômbia. Na Colômbia eu já tenho”, disse Gerard Piqué rindo, referindo-se a sua separação com Shakira.

A expressão “montar ou ter um Cristo” na Espanha significa que eles prepararam algo muito ruim para você, não exatamente uma boa recepção. Assim, Piqué deixa claro como acredita que seria mal recebido se ele visitasse a Colômbia, país de Shakira.

E os comentários da postagem confirmam isso:” Na Colômbia é um ser desagradável, você nunca entrará”.