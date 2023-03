‘Pânico 6’: Sidney Prescott passa o bastão definitivo para Sam Carpenter

‘Pânico 6′ chegou oficialmente aos cinemas nesta quinta-feira (9) e cumpriu com a promessa de ser um dos filmes mais violentos e gore da franquia. Como havia sido divulgado pela direção e elenco, as novas ambições do Ghostface e estilo de operação foram um pouco diferentes dos anteriores, além de a trama se passar na caótica cidade de Nova York. (O artigo contém alguns spoilers).

Antes da estreia do sexto volume da franquia slasher, que revolucionou o subgênero na década de 90, houve a necessidade de passar o bastão para a personagem sobrevivente da nova fase de ‘Pânico’. Depois de deixar a franquia, devido a desacordos sobre cachês e peso na trama, Neve Campbell, a icônica sobrevivente Sidney Prescott, passou o legado para as irmãs Carpenter (Melissa Barrera e Jenna Ortega).

Antes de o filme chegar às telonas, houve diversas especulações de que Tara Carpenter (Jenna Ortega), seria a mais nova sobrevivente de destaque do sexto longa, embora Sam Carpenter (Melissa Barrera) ainda estivesse na franquia. Contudo, o ângulo da produção tomou outra rota.

Leia mais: ‘Pânico 6′: Sequência de terror abre avaliação com nota positiva pela crítica; confira

Sam Carpenter brilha como a ‘final girl’

Embora Sam tenha se desenvolvido bastante na trama, com todas as cenas de tensão e ação, Tara foi o foco do longa do começo ao fim. O objetivo do Ghostface estava centrado em destruir Tara e todos à sua volta, como consequência por ter matado o assassino mascarado em ‘Pânico 5′.

Tara sofreu perseguição ao ser acusada de emboscar o namorado, ter supostamente assassinado todas as vítimas de Woodsboro e lidar com o peso de ser filha de Billy Loomis, o serial killer e ex-namorado de Sidney Prescott que deu início ao legado das mortes na franquia. Durante toda a perseguição em ‘Pânico 6′, a personagem de Barrera mostrou o verdadeiro espírito de ‘final girl’, lutando para sobreviver e manter vivo aqueles a quem ama.

Depois da reviravolta sobre quem são os assassinos mascarados, Sam e Tara aproveitam o monólogo para garantir a chance de sobrevivência e conseguem reverter o quadro. Com a faca do primeiro assassino mascarado de Woodsboro, Tara veste a fantasia do Ghostaface e acaba com o vilão de uma vez por todas, tornando-se a mais nova sobrevivente perseguida, ao lado da irmã.