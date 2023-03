‘Pânico 6’: Sequência de terror abre avaliação com nota positiva pela crítica; confira

Com apenas um dia para a estreia de ‘Pânico 6′, as avaliações pela crítica chegaram na plataforma com uma alta porcentagem nesta quarta-feira (8). A partir das primeiras 97 revisões até esta noite, o longa de terror chegou ao Rotten Tomatoes com 80% de aprovação dos especialistas em cinema.

Claramente, a porcentagem vai sofrer uma variação no decorrer do tempo, devido ao aumento de avaliações na plataforma. Contudo, a abertura do sexto volume da franquia foi considerada positiva.

‘Pânico 6′ conta com a direção de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, prometendo uma versão ainda mais violenta e intensa em relação aos volumes anteriores da franquia. Deixando a icônica cidade de Woodsboro e transicionando para Nova York, o Ghostface será ainda mais cruel.

Trailer final é liberado

Nesta terça-feira (7), dois dias antes da estreia do slasher nos cinemas brasileiros, foi liberado o trailer final com muitas cenas de tensão, bem como carrosséis de imagens inéditas das possíveis vítimas e suspeitas na trama.

Confira as imagens inéditas liberadas ontem (7): ‘Pânico 6′: Trailer final e imagens exclusivas são liberadas

Assista ao trailer final completo:

Com uma nova identidade do Ghostface, a trama continuará brincando com a metalinguagem dos filmes de terror, se apegando à ideia inicial. Contudo, a sequência promete um ineditismo nos arcos e narrativas, ressignificando a própria franquia por meio de alguns elementos.

Dentre os atores presentes na sequência da Spyglass Media e Paramount Pictures estão:

Melissa Barrera (“Sam”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy”), Mason Gooding (“Chad”), Jenna Ortega (“Tara”) e Dermot Mulroney. Além disso, novos atores vão estrelar na trama como Samara Weaving (Casamento sangrento), Tony Revolori (Homem Aranha: De Volta ao Lar e Sem Volta para Casa), Jack Champion (Avatar: Caminho da Água), Liana Liberato (A Casa de Praia), Devyn Nekoda (O Escritor Fantasma), Josh Segarra (Arqueiro) e Henry Czerny (Casamento Sangrento).