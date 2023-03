Namorada de Gal Costa pede parte da herança deixada pela cantora

A morte de Gal Costa em novembro do ano passado deixou os fãs e familiares tristes. Agora, quase cinco meses depois, uma nova polêmica envolvendo a herança da cantora surge, já que Wilma Teodoro Petrillo entrou com um pedido de reconhecimento de união estável que diz ter mantido com Gal durante cerca de 20 anos.

Segundo a revista Quem, Wilma, que namorou a cantora por todo este tempo, quer ter acesso a metade dos bens deixados por Gal Costa. Além disso, ela pretende lutar pela guarda de Gabriel Penna Costa, o filho de 17 anos da artista.

Aos 77 anos, a cantora Gal Costa morreu após sofrer um infarto e não resistir. Na época, a informação foi confirmada pela assessoria da famosa, que se recuperava de uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita, realizada em setembro de 2022.

Gal Costa deixa um filho, Gabriel (Reprodução/ Instagram @galcosta)

Na mesma época, Gal seria uma das principais atrações do Festival Primavera Sound, que foi realizado em São Paulo, mas sua participação foi cancelada na última hora, já que ela precisava de repouso. Antes de dar a pausa para cuidar da saúde, a artista estava em turnê com o show “As Várias Pontas de uma Estrela”, onde cantaria vários sucessos de sua carreira.

Relembre a carreira de Gal Costa

Maria da Graça Costa Penna Burgos, a Gal Costa, nasceu em Salvador, na Bahia, em 1945. Desde a adolescência almejava seguir carreira como cantora, mas antes trabalhou como balconista em uma loja de discos. A convivência diária com a música fazia com que sua vocação aflorasse ainda mais.

Em 1960, conheceu Caetano Veloso, com quem iniciou uma parceria por toda a vida. Em 1964, fez sua estreia ao participar do espetáculo “Nós, Por Exemplo...”, ao lado do amigo e de nomes como Maria Bethânia e Gilberto Gil com quem, na década de 1970, integraria o grupo “Doce Bárbaros”.

Filme “Meu Nome é Gal” mostra Gal Costa aos20 anos de idade (Reprodução/Instagram)

Aos 20 anos, ela participou do álbum “Tropicália ou Panis et Circencis”, que é considerado um dos principais marcos do movimento tropicalista.

Ao longo dos 57 anos de carreira, ela se consagrou como uma das principais cantoras brasileiras e deu voz a clássicos da MPB como “Baby”, “Meu nome é Gal”, “Chuva de Prata”, “Meu bem, meu mal”, “Pérola Negra” e “Barato total”.

A cinebiografia “Meu Nome é Gal” está em produção atualmente. O filme, que tem direção de Dandara Ferreira e Lô Politi, terá a atriz Sophie Charlotte interpretando Gal.

