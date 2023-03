Jojo Todynho já definiu qual será sua especialidade ao se formar na faculdade

Depois de fugir do trote no primeiro dia de aula na faculdade de Direito, Jojo Todynho voltou a chamar a atenção de seus fãs ao revelar qual será sua especialidade ao se formar como advogada.

Segundo a famosa, que postou uma foto em seu perfil oficial, após o período de estudos ela será especialista em divórcio. Na imagem, Jojo aparece em um escritório com roupa social e o Vade Mecum nas mãos, que é um compilado de leis organizadas por especialistas.

Já na legenda, ela escreveu: “Dra. Jordana Toddy Advocacia. Especialista em divórcios”, empolgando os seus seguidores, que comentaram que a famosa era a “melhor” e que adoraram a ideia.

Jojo Todynho também rebateu as críticas que recebeu após anunciar que começou a cursar faculdade de Direito. Segundo a cantora, os haters começaram a atacar depois que ela surgiu ao lado de membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio de Janeiro.

“Ontem eu fiz vídeo com a galera da OAB do Rio de Janeiro, os presidentes me dando força? Aí você vê pessoas que nem chegaram a esse patamar desmotivarem as outras. Não se preocupem comigo, tenho cinco anos para muitas coisas acontecerem na minha vida”, começou ela.

Depois, Jojo disse que vai procurar clientes e mandou todo mundo fazer sexo: “Enquanto isso, vão captar cliente. Vocês estão muito preocupados com código, vão transar! Vocês estão precisando liberar a serotonina da felicidade! Porque é muito estresse eu sei, mas não desmotivem as pessoas não, incentivem! Um beijo com muito amor da doutora!”.

Vale destacar que Jojo disse que depois de formada vai trabalhar para as mulheres: “Alô, mulherada! Quando eu me formar acabou essa palhaçada que homem não paga pensão, que homem bate em mulher... Eu vou ser delegada da DEAM [Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher]. Vou buscar em casa. E outra coisa, vai ter um quartinho chamado ‘Que Tiro Foi Esse’, para você que gosta de bater em mulher”.

