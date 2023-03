‘Girl from Rio’ em Las Encinas: Anitta fará parte do elenco da temporada 7 de Élite

Avisa que é ela! Anitta acaba de ser confirmada para o elenco da 7ª temporada de Élite! O anúncio acaba de ser feito em um post na conta oficial da série do Instagram, compartilhado com o perfil da cantora brasileira.

Na legenda, Anitta foi lembrada pela seu sucesso ‘Girl from Rio’, confira: “Uma garota do Rio que você já deve conhecer... está prestes a fazer uma entrada em Las Encinas. @Anitta está se juntando ao elenco #Élite7″.

Em outubro do último ano, a conta de Élite no Instagram já havia anunciado o retorno de Omar Ayuso (que interpretou Omar Shanaa) como parte do elenco, nas primeiras cinco temporadas e os fãs já tinham ido à loucura. Agora, com o anúncio de Anitta, podemos esperar cenas muitos quentes por vir.

Na série, Anitta se juntará a um elenco que já inclui André Lamoglia, Valentina Zenere, Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig, Nadia Al Saidi e Omar Ayus. Além de outros estreantes, anunciados em outubro, em um clipe dentro de uma cabine de fotos, incluindo Mirela Balic, Gleb Abrosimov, Nadia Al Saidi e Fernando Líndez.

📢ATENÇÃO, ESTUDANTES DE LAS ENCINAS.



Se preparem pros novos rostinhos da 7ª temporada de Elite... e pra volta do Omar.❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/7XoKgJGmZ4 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 25, 2022

Logo após o anúncio feito pelas páginas de Élite e Anitta, com duas fotos da cantora já no papel que interpretará, os fãs foram às mídias sociais para expressar sua empolgação com a inclusão da artista.

“ISADORA E ANITTA, OMG”, disse um fã. Outro, claramente chocado, comentou: “Não sei o que esperar, mas achei bafo”.

Os comentários são todos positivos, enaltecendo a artista brasileira, que está cada vez mais tornando-se internacionalmente reconhecida: “Avisa que é ela! A maior [emoji de coração]”.

A atriz Giovanna Lancelotti foi uma das incentivadoras por meio dos comentários: “Uauuuuuuu”, com diversos emojis de coração.

A data de estreia da 7ª temporada ainda não foi divulgada, mas podemos esperar muitas cenas sensuais da nossa Girl from Rio.

