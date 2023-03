Em entrevista, Andressa Urach fala sobre fetiches e prostituição: “mexe com sua cabeça”

Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, a ex-modelo e ex-miss bumbum Andressa Urach revelou bastidores da época em que trabalhava como garota de programa de luxo e sobre os fetiches de clientes famosos.

Andressa contou que começou a fazer programa quando uma prima lhe disse que havia feito um show em uma casa noturna e tinha ganho R$ 500. “Era o meu salário do mês inteiro”. Ela disse que começou a se prostituir aos 21 anos e descobriu que poderia ganhar muito mais. No início, cobrava R$ 400, mas na medida em que ficou mais famosa começou a aumentar o cachê.

A ex-modelo contou um caso particular de um cliente famoso, que ela não revelou o nome, mas que tinha um fetiche louco. “Ele tinha uma tara. Só não vou contar quem é ele para não expô-lo, mas ele mordia a minha cabeça que quase tirou sangue. Doeu, mas não pedi para parar”, admitiu.

LEIA TAMBÉM: ‘Girl from Rio’ em Las Encinas: Anitta fará parte do elenco da temporada 7 de Élite

Ela admitiu que nessa fase de sua vida começou a dar uma pirada por conta disso, apesar de ter se relacionado com homens lindos e maravilhosos. “Mas, aí, tem a parte das loucuras, dos fetiches, de urinar, de defecar, então isso começa a mexer com a tua cabeça, porque você está ganhando bem e fica ‘pensa no dinheiro, pensa no dinheiro’. Mas, depois, aquilo começa a te culpar, te corroer. É bem difícil”, revelou a ex-miss bumbum.

Ela também mencionou o relacionamento que teve com o jogador Cristiano Ronaldo, após ser apresentada por outro jogador durante uma festa. “Jogadores pagam garotas de programa para fazer festinha”, disse.

Andressa contou que expôs o jogador porque ficou magoada com ele. “Fiquei com raiva porque ele não tirou a selfie comigo”, disse. “Eu era fã, queria uma foto, mas me arrependendo de tê-lo exposto.”