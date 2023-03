BBB 23: Veja quem venceu o duelo no temido quarto Branco da temporada

Após 18 horas, o duelo no Quarto Branco do “BBB 23″ chegou ao fim com a vitória de Fred. Tudo aconteceu quando Domitila Barros deixou cair a logo da Chevrolet e acabou indo direto ao Paredão.

Segundo as normas, quem deixasse a logo cair no chão perderia a disputa e o carro. Era proibido também fazer suas necessidades dentro do veículo e dormir. Eles também precisavam contar quantas vezes a logo da empresa aparecia nos painéis ao lado do carro.

Ainda de acordo com as regras do “BBB 23″, caso a prova chegasse ao tempo limite a contagem seria fundamental para decidir o vencedor.

Agora, Fred está imune ao próximo Paredão, que será formado no domingo (12), e levou o carro. Já Domitila Barros está na berlinda e não pode participar da Prova Bate-Volta. O retorno do influenciador digital para casa foi celebrado pelos aliados e sua adversária recebeu o apoio dos amigos e chorou muito.

Na página oficial do “BBB 23″ no Instagram, os fãs do reality show comentaram sobre a prova do Quarto Branco: “Ela estava lutando contra o sono desde 2 horas e pouco. Sabia que ia deixar cair, mas estava torcendo pra ela”, afirmou uma seguidora.

Outro ficou feliz com a vitória do influencer e acabou ofendendo Domitila: “Parabéns Fred, agora essa insuportável vai para o quarto branco e para o Paredão direto. Mulher arrogante”.

Já uma terceira defendeu a famosa: “Quem está chamando a Domi [Domitila] de arrogante está assistindo direito? Por que o homem que se impõe é visto como jogador e autêntico e mulher que faz o mesmo é vista como soberba e arrogante? E o pior: a maioria que aponta a Domitila dessa forma aqui nos comentários é mulher… bizarro”.

