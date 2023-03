BBB 23: Quarto Branco segue e Domitila Barros chora ao continuar na dinâmica

Domitila Barros segue no Quarto Branco do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Fred conquistou imunidade e um carro ao deixar o Quarto Branco do “BBB 23″, mas Domitila Barros, que deixou a placa cair, foi desclassificada e não voltou para casa e ouviu mais instruções sobre a dinâmica.

Após o fim do duelo contra o influenciador digital, a ativista social ouviu: “Atenção Domitila, o seu kit sobrevivência está na despensa. O Quarto Branco para você ainda não terminou”.

Ela ainda estava sentada no banco do carro, onde ficou por mais um tempo, mas seguiu para o reservado em seguida. Ao chegar, ela pegou o kit e encontrou um colchonete térmico, itens de higiene feminina, toalha, frutas, biscoitos, água de coco, água mineral e sucos.

Após 18 horas de prova, Domitila Barros conheceu melhor o Quarto Branco e viu que por lá há um banheiro completo, com chuveiro e pia, mas não há nada. Ela ainda foi parar no próximo Paredão, que será formado no domingo (12), e não vai disputar a prova bate-volta.

Veja como a disputa terminou

Após 18 horas, o duelo no Quarto Branco do “BBB 23″ chegou ao fim com a vitória de Fred. Tudo aconteceu quando Domitila Barros deixou cair a logo da Chevrolet e acabou indo direto ao Paredão.

Segundo as normas, quem deixasse a logo cair no chão perderia a disputa e o carro. Era proibido também fazer suas necessidades dentro do veículo e dormir. Eles também precisavam contar quantas vezes a logo da empresa aparecia nos painéis ao lado do carro.

Ainda de acordo com as regras do “BBB 23″, caso a prova chegasse ao tempo limite a contagem seria fundamental para decidir o vencedor.

Agora, Fred está imune ao próximo Paredão, que será formado no domingo (12), e levou o carro. O retorno do influenciador digital para casa foi celebrado pelos aliados e sua adversária recebeu o apoio dos amigos e chorou muito.

