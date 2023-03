BBB 23: Key Alves avalia seu jogo e diz quem vence o reality show

Key Alves foi um dos nomes mais comentados do “BBB 23″, seja por suas falas polêmicas ou por seu relacionamento com Gustavo Cowboy. Agora, fora do reality show, a famosa revelou o que faltou para conseguir chegar até a final.

O principal motivo foi não ganhar as provas, já que dentro da casa ela também fez aliados e traçou estratégias de jogo: “Primeiramente, ganhar as provas. Estava difícil, eu achava que era um pouco mais fácil. As provas são muito tensas, precisa ter atenção e, quando chega a hora, você está nervosa. Então, faltou ganhar mais provas, ter um pouco mais de sorte, e, depois, me posicionar mais”, disse ela.

Ex-BBB Key Alves no "Mais Você" (Foto: Reprodução/Globoplay)

Ao sair do “BBB 23″, a jogadora de vôlei percebeu que precisava ter batido de frente: “Esse eu acho que foi um grande fator também”, concluiu Key, apontando a observação que o público fez sobre o fato dela só comentar as atitudes de outros brothers.

LEIA TAMBÉM: “Sabia que ia errar”, diz Key Alves no ‘Café com o Eliminado’ de Ana Maria Braga

Key também definiu MC Guimê como um dos seus principais rivais dentro do reality show: “Foi bem nas primeiras semanas, quando na festa ele chegou e falou que eu estava no grupo errado, que eu era uma ótima jogadora... Passei para o grupo, falei que não concordava e que para mim, a partir dali, ele era meu rival”.

No Bate-papo BBB, Key Alves assume que errou ao fazer comentário sobre religião dentro do BBB 23 (Reprodução/Globoplay)

A jogadora também confirma que não teve afinidade com Bruna Griphao e Larissa: “Na realidade, acho que eu incomodava elas. Elas não me incomodavam em nada. Mas desde o primeiro dia, a gente não se ‘bateu’. Eu via que se incomodavam porque todo mundo ia lá fazer as dancinhas com elas e eu não”.

Fora da disputa pelo prêmio final, Key Alves conta para quem vai sua torcida para levar o dinheiro para casa: “De verdade, eu queria muito que fosse a Domitila, mas eu vi uma cena que pegou no coração... eu a amo, ela é minha amiga e quando ela sair eu vou perdoá-la, porque jogo é jogo. Mas agora, de coração, quem eu quero que ganhe é o Cezar Black”.

LEIA TAMBÉM: Maíra Cardi declara ‘submissão’ ao namorado Thiago Nigro