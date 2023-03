Ana Maria Braga antecipa nomes da nova edição de “Dança dos Famosos”

Ana Maria Braga conversa com Gil do Vigor sobre investimentos e vida fora do Brasil (Reprodução/Globo)

Quem vai desfilar pelo palco do quadro “Dança dos Famosos”? Quem é fã da competição, está ansioso para conhecer os novos nomes - e a apresentadora Ana Maria Braga conseguiu liberar dois spoilers sobre a nova temporada, durante o programa “Mais Você” desta quinta-feira (9).

Fã da competição, a loira revelou que dois atores da TV Globo participarão da nova edição. O primeiro deles é o ator e cantor Diogo Brito, também conhecido como Guito Show. Ele ficou conhecido nacionalmente após interpretar o personagem Tibério, no remake da novela “Pantanal”.

A informação já tinha sido adiantada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, mas foi confirmada nesta quinta por Ana Maria.

A segunda participante revelada foi a atriz e humorista Heloisa Pérrissé, atualmente no ar pela série de TV “Cine Holliúdy”. Dessa vez, quem tinha adiantado a informação tinha sido a colunista Kátia Flávia, do Jornal de Brasília.

Ex-participante do “The Masked Singer”, ela contou que está empolgada com o desafio. “Há muitos anos essa bola quica e eu nunca consegui fazer. Desde o começo do ano eu já entrei com o desejo de desafiar alguma coisa”, disse a atriz.

“Vou voltar a dançar, porque eu dancei quando eu era nova. Eu sou uma pessoa que não envelheço, eu atualizo. Surgiu esse convite e eu falei ‘é do universo, é de Deus’”, declarou.

Ana Maria aconselhou a amiga. “Eu já participei e é um desafio para a alma, para o corpo. É desgastante, você tem que treinar e treinar e treinar”, disse ela.

Heloísa respondeu que é justamente isso que ela está buscando. “Eu via você e é justamente isso que eu quero. Eu estou em um momento de romper limites. O que vale é ser feliz, se divertir”, finalizou.

Leia também: