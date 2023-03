‘Wandinha’: a cena de dança viral coreografada por Jenna Ortega quase foi muito diferente

A estrela de Wandinha, Jenna Ortega, recentemente contou sobre sua sua experiência na primeira temporada da série de sucesso da Netflix no podcast Armchair Expert de Dax Shepard e revelou que quando se tratava do grande número de dança de Wandinha - que se tornou viral e até mesmo Lady Gaga o recriou - a cena originalmente envolveu um número maior de produção.

“Inicialmente era para ser um flash mob”, disse a atriz. “Ela deveria começar a dançar, e todo mundo deveria perceber e começar a dançar com ela. E eu vetei, afinal, por que ela estaria bem com isso? Eu disse: ‘Ou corta ou manda a Wandinha nocautear alguém, e então está feito’”.

Ortega também recusou um coreógrafo, decidindo criar a dança ela mesma (e em nada menos que duas semanas). Mas essa não foi a única grande decisão que a atriz diz ter feito durante a série.

“Acho que nunca tive que colocar o pé no set da maneira que fiz em Wandinha”, disse Ortega, enfatizando que entrava nas decisões sobre a personagem e mudava até mesmo trechos do diálogo dela. “Havia uma fala sobre um vestido que ela tinha que usar para um baile da escola, e ela disse, ‘Oh meu Deus, eu amo isso! Eu não posso acreditar que eu disse isso. Eu literalmente me odeio.’ E eu tive que dizer, ‘Não, de jeito nenhum’”.

“Houve momentos naquele set em que me tornei quase não profissional, de certa forma, em que comecei a mudar de fala”, continuou ela. “O supervisor do roteiro pensou que eu estava indo com alguma coisa, e então eu teria que sentar com os roteiristas, e eles diriam, ‘Espera, o que aconteceu com a cena?’, e eu tinha que passar e explicar por que não podia fazer certas coisas”.

Segundo ela, tudo resultou de seu sentimento “muito protetor” de sua personagem.

Wandinha segue disponível na Netflix e já tem sua segunda temporada renovada.