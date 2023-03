Saga de luxo em Paris: Isis Valverde agita seguidores com novo look na semana de moda (Reprodução/Instagram @isisvalverde)

Isis Valverde acompanhou mais um desfile na semana de moda da capital francesa e agitou seus seguidores nas redes com novos registros. A atriz, de 36 anos, compartilhou um carrossel de fotos com seu look para celebrar os desfiles de inverno 2023 da Miu Miu, por Miuccia Prada.

Nesta terça-feira (7), a famosa surgiu em suas redes com um conjunto de cropped e saia até os joelhos de cintura baixa. Por cima, Isis comportou um sobretudo cinza, sandália-bota rosa e uma lingerie exposta cobrindo metade do umbigo.

“Adoro essa brincadeira que a gente faz com as roupas. Vamos construindo camadas e contando outras histórias. Eu e o Leandro [Porto, stylist] escolhemos um look que revelava e escondia ao mesmo tempo. A lingerie quebrou a seriedade da produção. Eu amei, com certeza usaria na vida”, revelou a famosa em entrevista exclusiva à Vogue Brasil.

Comentários nas redes

Após compartilhar seus looks, a web ficou dividida quanto ao conjunto da atriz. Houve elogios do tipo: “Sua roupa tá linda amada, com o corpo de sereia que você tem você fica linda”, bem como críticas: “Minha opinião, estes tipos de roupas e os modelos parecem todos um zumbis e todos com a fisionomia depressiva. E outros depressivos assistindo. Por isso o mundo está ficando chato de se viver.”

Assim como as críticas, a atriz também recebeu diversos elogios. Um de seus seguidores defendeu o conceito de sua composição no registro.

“Pra quem não entende de moda, essa roupa que a Ísis tá vestindo, não é uma roupa pra você pegar metrô e ônibus e nem andar no shopping domingo a tarde, o nome desse tipo de moda é “moda conceito” ou seja! É um estilo de roupagem pra ir num evento fashionista etc.”, disse uma internauta.

