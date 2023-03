“Sabia que ia errar”, diz Key Alves no ‘Café com o Eliminado’ de Ana Maria Braga

A manhã desta quarta-feira (8) no “Mais Você” começou com a última eliminada do “Big Brother Brasil”, a jogadora de vôlei Key Alves. Ana Maria Braga recebeu a ex-sister no quadro “Café com o Eliminado”.

Durante o café da manhã, a apresentadora mostrou para ela diversos momentos vividos na casa e a questionou sobre as sensações pós-jogo, especialmente sobre os erros que ela cometeu que culminaram em sua elimiação.

“Eu sabia que em algum momento eu ia errar, então não fui com medo disso”, declarou Key. “Olhando com os olhos de cá, deu para entender [o que aconteceu]”, disse.

+ Ana Maria Braga: “Sangue de Maria Bonita”: Ana Maria Braga recebe filha única de Lampião no ‘Mais Você’

Mas, claro, o grande assunto da refeição foi o par romântico de Key, o agricultor e empresário Gustavo Benedeti. O ex-brother foi o sexto eliminado com a segunda maior rejeição da edição.

“Você está com cara de mulher apaixonada, mulher!”, riu Ana Maria, pouco após mostrar um vídeo sobre o momento do casal dentro da casa do “Big Brother Brasil”.

“Ah, eu tô, confesso para o Brasil inteiro”, revelou Key, sorrindo. “Tô muito ansiosa para ver ele, porque nem isso eu vi ainda”, confessou.

“Meu discurso sempre foi que ali eu nunca ficaria, mas não foi o que aconteceu”, reconheceu ela. Mas segundo a jogadora de vôlei, não teve muita alternativa nesse caso: vale lembrar que os dois entraram “amarrados” na casa e assim permaneceram durante uma semana, em uma nova dinâmica que foi decidida pelo público.

Contudo, nem tudo são flores. Aqui fora, o Cowboy, como ficou conhecido na edição, está levando o romance de forma um pouco mais moderada. Ao saber disso, Key se mostrou surpresa.

“Que isso?”, questionou, indignada. “Tô no Mato Grosso amanhã! Não faria casal comigo, esse nenenzinho aqui”, disse a jogadora, rindo, mas visivelmente com as certezas um pouco estremecidas.

Apesar disso, Gustavo deixou um recado para sua companheira de confinamento bem especial. Ana Maria exibiu o vídeo para a jogadora.

“Tô muito feliz que você aguentou o rojão. Agora você vai ter oportunidade de ver os erros e acertos. Em breve a gente vai poder conversar sobre tudo e, melhor de tudo, sem microfone”, riu ele.

Leia também: Cinema grátis: Praça em São Paulo recebe sessões ao ar livre até fim de março