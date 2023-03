Patrícia Poeta fala sobre “a força da mulher” ao lado de Isabel Teixeira

No Dia Internacional da Mulher, Patrícia Poeta movimentou as redes sociais ao levar ao “Encontro” a cantora Maria Rita e a atriz Isabel Teixeira, que interpretou Maria Bruaca no remake da novela “Pantanal”, no ano passado.

No Twitter, os fãs da cantora aplaudiram a abertura do matinal da TV Globo com música: “Adoro a Maria Rita. Maravilhosa! Comemorar o Dia Internacional da Mulher ouvindo o vozeirão dela não tem preço”, escreveu uma pessoa.

Na mesma rede social, os fãs do “Encontro” pediam para que Patrícia Poeta não fosse mal educada com as convidadas: “Paty eu espero do fundo do meu coração que você não interrompa a fala de nenhuma mulher hoje do programa!”, escreveu um perfil.

Já um terceiro, que acompanhou o programa especial ao vivo, disse: “Lugar da mulher é onde ela quiser, mulher forte, mulher guerreira”.

Ao conversar com Isabel Teixeira, Patrícia também falou sobre a personagem Maria Bruaca, que marcou a carreira da atriz e, segundo a apresentadora, segue na memória das mulheres e também de todos que acompanharam a novela em 2022.

“Toca no que a pessoa sente. A pessoa se vê. É um personagem exemplar, não por ter que seguir este exemplo, mas por fazer com que você se veja”, disse a famosa.

Patrícia afirmou ainda que a personagem mostra a força da mulher: “Essa é a função máxima da cultura. Você conta uma história para uma pessoa e ela se vê e se transforma”, enfatizou Isabel Teixeira.

Além das convidadas, o “Encontro com Patrícia Poeta” levou aos telespectadores as notícias do “BBB 23″, que nesta quarta–feira (08) começa a dinâmica do Quarto Branco.

