‘Pânico 6’: Trailer final é liberado dois dias antes do lançamento no Brasil; assista (Reprodução/Paramount Pictures)

Para a alegria dos fãs da boa e velha franquia slasher de ‘Pânico’, o sexto filme chega às telonas nesta quinta-feira (9), prometendo uma versão mais violenta e surpreendente do assassino mascarado. Com a liberação de teasers, trailer, imagens promocionais, charadas e outros elementos, foi possível ter um vislumbre do que está por vir no caminho da sequência de terror.

Nesta terça-feira (7), dois dias antecedentes à estreia de ‘Pânico 6′, foram liberadas diversas imagens de possíveis vítimas e suspeitos dos assassinatos que vão acontecer na trama. Abaixo você confere algumas das imagens compartilhadas pelo perfil oficial da franquia:

Além dos registros imagéticos, o perfil também compartilhou o último trailer com cenas tensas das vítimas tentando escapar do Ghostface. Nas imagens, é possível identificar os apuros enfrentados pelos personagens principais e coadjuvantes. Assista:

Leia mais: ‘Pânico 6′: Quem já assistiu afirmou ser uma sequência de terror ‘brutal’ e ‘frenética’

Demi Lovato lança clipe derrotando o Ghostface

Demi Lovato lançou seu clipe com a música tema ‘Still Alive’ de ‘Pânico 6′ na última sexta-feira (3), revelando um embate entre a artista e o assassino mascarado. No final, a cantora derrota o Ghostface, portando uma faca. A composição vai ser a faixa principal da sequência de terror.

O clipe da cantora intercala entre sua participação e alguns trechos do novo filme da franquia, que chega aos cinemas brasileiros no dia 9 de março deste ano. A faixa foi gravada especialmente para o sexto filme, como composição temática. Confira um trecho da letra:

“Ainda estou viva

Eu não quero apenas sobreviver

Me dê algo para cravar todos os meus dentes

Comer o diabo e cuspir meus demônios

Ainda estou viva

Eu já morri mil vezes

Fui para o inferno, mas voltei e estou respirando

Me faça sangrar enquanto meu coração ainda está batendo

Ainda estou viva.”

Assista ao clipe completo: