Após assumir o novo romance com Thiago Nigro, também conhecido como ‘Primo Rico’, a ex-BBB Maíra Cardi fez diversas declarações ao novo namorado em suas redes sociais, incluindo uma fala sobre ‘respeito e submissão’.

Maíra, que também é coach, diz que será ‘submissa’ ao companheiro, com relação assumida no dia 1º de março. Ela diz que a relação é diferente de tudo que ela já viveu. No relato ela também revela que já foi abusada.

“Estar com ele é desafiador! Minha vó sempre me disse: A Maíra precisa encontrar um homem que tenha a masculinidade superior a dela! A mesma avó que passou a vida me dizendo: ‘Homem não presta, não acredite neles’. Contraditório, né?”, diz o primeiro trecho do texto.

LEIA TAMBÉM: Patrícia Poeta fala sobre “a força da mulher” ao lado de Isabel Teixeira

Em outro parágrafo, ela escreve que já foi abusada e que teve muitos motivos para deixar de respeitar os homens.

“Tive muitos motivos para deixar de respeitar os homens, fui abusada, por estranhos, por conhecidos, apanhei, fui estuprada, fui traída, enganada, roubada, culpada... Quem foi ferido sempre fere”, continua.

Respeito e submissão

Em meio a declaração, a ex-BBB também explica que, pela primeira vez, compreendeu as palavras ‘respeito’ e ‘submissão’.

“Deixar de ser o homem da minha própria vida é assustador, é doloroso. Mas dois homens não ocupam o mesmo espaço, e pela primeira vez na minha vida eu entendo a palavra respeito e submissão. Para entender qualquer coisa, o primeiro passo é querer: submissão e respeito aos homens nada tem a ver com disputar força ou espaço, mas eu estava machucada demais para entender isso.”

Maíra finaliza o texto com elogios ao namorado.

“Eu encontrei o único homem que eu serei e desejo ser submissa todos os dias da minha vida, daqui em diante! Queria que meu pai tivesse vivo para assistir a esse milagre. Obrigada por me buscar onde eu nem sabia que estava. Amo você”, completou.

Maíra Cardi declara ‘submissão’ ao namorado Thiago Nigro Imagem: reprodução Instagram (@mairacardi)

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ ‘Pedrinho Matador’ postou vídeos relembrando a infância antes de ser morto: ‘Aqui já tomei tiro’; veja

⋅ Mergulhadores encontram mais de 100 kg de cocaína embaixo de navio brasileiro na Holanda; entenda

⋅ Um quinto de toda a população feminina brasileira mora em São Paulo, aponta levantamento