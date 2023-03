Jojo Todynho revela por que está na faculdade de Direito: “Não é por dinheiro”

Jojo Todynho virou universitária e, depois de fugir do famoso trote no primeiro dia de aula, a famosa revelou aos fãs o motivo que fez ela trocar a faculdade de Psicologia, que era um dos seus antigos sonhos, pela de Direito.

Pelo Instagram, a dona do hit “Que Tiro Foi Esse” contou que não está na universidade por dinheiro: “Eu sei que vai ser difícil a caminhada, mas nada nunca foi fácil pra mim nessa vida, mas é a realização de um sonho. Eu tenho uma vida estruturada e não é por dinheiro, mas por sonho mesmo. Conhecimento não ocupa espaço”.

Jojo Todynho usa mochila pink no primeiro dia de aula na faculdade de Direito (Reprodução/@jojotodynho)

A cantora afirmou que deseja ajudar pessoas, mas que a primeira escolha não era aquilo que realmente queria: “Psicologia não ia me dar o que eu estava querendo. Eu quero ajudar muitas pessoas, mas o senso de justiça falou mais alto. Eu não ia conseguir abraçar as pessoas da forma que eu preciso, que eu gosto, que quero”.

Em seguida, ela contou que acompanha de perto o trabalho de Renata, sua advogada, e com isso acabou se apaixonando pela profissão: “Fui para o direito porque fiquei muito apaixonada. O trabalho que a minha advogada faz, eu fiquei encantada. Várias pessoas que cursam direito do meu convívio falam pra mim que é difícil, é árduo”.

Jojo foge do trote universitário

Nesta segunda-feira (06), Jojo Todynho viralizou ao fugir do trote da faculdade. Pelo Instagram, a famosa disse que decidiu ir embora logo no primeiro dia de aula: “Poxa, eu estava tão animada para minha primeira aula! Queimei o look! Não queimei não, vou vir com a mesma roupa na quarta-feira”.

Jojo Todynho começa estudar na faculdade de Direito (Reprodução/@jojotodynho)

Quem acompanha a cantora pelo Instagram percebeu que ela trocou a felicidade por uma pequena frustração ao chegar na universidade e nem parecia a mesma pessoa que postou uma foto no espelho sorridente e com uma mala de rodinhas e uma necessaire pink.

“Tô indo embora, não tem aula, está tendo um evento. Esse negócio de trote? Vamos embora, esse negócio não é para mim. Se pintar minha cara ou blusa o pau quebra”, finalizou a cantora.

