BBB 23: Sarah Aline escapa do Paredão, mas ainda precisa provar muito no reality

Sarah Aline escapa do Paredão, mas ainda precisa provar muito no BBB 23 (Reprodução/Globo)

Sarah Aline escapou do oitavo Paredão do “BBB 23″ e, a partir desta semana, ela terá que provar que não foi apenas sorte para quem acompanha o reality show da TV Globo.

Pelas redes sociais, alguns fãs do “Big Brother Brasil” seguem questionando a permanência dela na casa: “Não sei vocês, mas eu não consigo ver verdades nesta Sarah Aline de forma nenhuma, já tentei mas não rola”, escreveu um anônimo.

BBB 23 (Reprodução)

Outra pessoa acabou dizendo que houve um erro no reality show: “Se não fosse e erro do Tadeu na hora da votação ela ia pro Paredão, como Sarah iniciou votando nela e o Gabriel disse que também votaria nela, ela entendeu rápido que precisa votar na Marvila pra se salvar, se não fosse isso ela ia votar no Black e ia rodar”, lembrou ela ao comentar sobre a formação da berlinda no domingo.

Já uma terceira fã do “BBB 23″ disse que está atenta para a próxima Prova do Líder, que acontece na próxima quinta-feira (09), e contou quem quer ver com o poder de indicar alguém para a eliminação: “Quero muito Domi [Domitila], Alface [Ricardo] ou Sarah de líder do ‘BBB 23′”.

Sarah Aline vira alvo no Paredão e ganha hashtag nas redes sociais (Reprodução/Globo)

Vale destacar que antes do resultado desta terça-feira (07), Sarah Aline estava correndo risco de deixar o programa. Nas redes sociais, a hashtag “Fora Sarah” cresceu e ela ficou na disputa contra Key Alves. Já Domitila Barros seguiu fazendo figuração na votação.

No Twitter, a sister foi chamada de planta por alguns fãs do “Big Brother Brasil”, que usaram a plataforma para afirmar que ela só apareceu por estar perto da eliminação: “Bora galera, foco total! Não parem de votar. Vamos sentar o dedo para eliminar a Sarah”.

Key Alves ganha globo terrestre ao sair do BBB 23 (Reprodução/Globoplay)

Oitava eliminada do “BBB 23″

Key Alves foi tão polêmica dentro da casa que não resistiu ao oitavo Paredão da temporada, deixando o reality na noite desta terça-feira (07), com 56,76% dos votos. Ela disputou a preferência do público contra Domitila Barros, que ficou com 1,32%, e Sarah Aline, que obteve 41,92%.

A disputa ficou acirrada entre Key e Sarah, que foram os nomes mais citados nas redes sociais. Após a formação do paredão no último fim de semana, surgiram diversos perfis nas redes pedindo a saída das duas. Mas, a hashtag “Fora Key” acabou ganhando mais força e a jogadora de vôlei deixou o programa.

