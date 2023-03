BBB 23: Quarto Branco volta com dinâmica envolvendo o Paredão; confira

O Quarto Branco vai voltar ao “Big Brother Brasil”. Segundo Tadeu Schmidt, o local que estreou na temporada de 2009 vai mexer com os participantes que seguem dentro da casa do “BBB 23″.

Nesta terça-feira (07), o apresentador revelou a data exata da novidade e como vai funcionar a dinâmica para quem estará nela. De acordo com o famoso, nesta quarta-feira (08) o toque de despertar será dispensado e área externa será liberada às 10 horas.

Do lado de fora da casa do “BBB 23″ haverá um botão misterioso no meio do gramado e quem tiver coragem pode apertar. O participante curioso irá automaticamente para o Quarto Branco, mas poderá chamar alguém para ir junto.

Porém, como Tadeu Schmidt avisou durante o programa ao vivo, o quarto não será liberado caso duas pessoas apertem juntas o botão.

A dupla que for ao Quarto Branco do “Big Brother Brasil” será colocada em um desafio de longa duração, onde vão ficar dentro de um carro. Quem perder a prova irá direto ao Paredão, o nono da temporada, e perde a chance de jogar na prova bate-volta. Já o vencedor fica imune e ainda leva o carro para casa.

Caso os dois confinados resistam até o fim da edição ao vivo de quinta-feira (9), um desfecho se formará na ocasião. Nenhum deles vai disputar a próxima Prova do Líder.

BBB 23: Key Alves é a oitava eliminada do reality com 56,76% dos votos (Reprodução/TV Globo)

Oitava eliminada do “BBB 23″

Key Alves foi tão polêmica dentro da casa que não resistiu ao oitavo Paredão da temporada, deixando o reality na noite desta terça-feira (07), com 56,76% dos votos. Ela disputou a preferência do público contra Domitila Barros, que ficou com 1,32%, e Sarah Aline, que obteve 41,92%.

A disputa ficou acirrada entre Key e Sarah, que foram os nomes mais citados nas redes sociais. Após a formação do paredão no último fim de semana, surgiram diversos perfis nas redes pedindo a saída das duas. Mas, a hashtag “Fora Key” acabou ganhando mais força e a jogadora de vôlei deixou o programa.

