BBB 23: Key Alves pede desculpa por intolerância religiosa e web reage

Key Alves não escapou das perguntas feitas por Vivian Amorim e Patrícia Ramos, durante o “Bate-papo BBB”, e precisou explicar o episódio de intolerância religiosa que ocorreu com Fred Nicácio dentro da casa. Ao ser questionada sobre as conversas que teve dentro do reality show com Cristian e Gustavo sobre comportamentos envolvendo práticas religiosas do médico, a atleta afirmou que entendeu onde errou.

No Bate-papo BBB, Key Alves assume que errou ao fazer comentário sobre religião dentro do BBB 23 (Reprodução/Globoplay)

“A gente foi muito infeliz ali, e eu senti isso logo depois. Eu peguei o Cowboy e falei: ‘A gente errou muito ali’. Eu quero muito aprender sobre tudo isso, ter mais informações, porque foi um erro que eu senti na hora. Eu sabia que quando eu aceitei o convite do Big Brother eu poderia errar de alguma forma”, contou ela.

A mudança de comportamento da famosa chegou a surpreender os fãs do “BBB 23″, que usaram as redes sociais para comentar. Pelo Twitter, um anônimo escreveu: “Key assumiu os seus erros e sem medo de errar, e ainda mostrou que nunca teve medo de ser cancelada. Ela nunca foi um personagem!”.

Muito emocionante esse #BatePapoBBB .

Key você merece um caminho cheio de bênçãos, orgulho demais de ser sua fã. Voa menina 🙏❤#TeamKey pic.twitter.com/MloeG2HVub — Mi vision 🔗 (@guskey_vision) March 8, 2023

Uma outra pessoa destacou que não apoiou o jogo feito por Key Alves dentro do reality show, mas que aplaude sua postura na entrevista: “Não gostava da Key no programa mas fui ver ela no ‘Bate-papo BBB’ e me surpreende que assumiu que errou (diferente de uns aí) e deu risada de se própria. Até agora as melhores entrevistas foram a dela e do Fred”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Key Alves é a oitava eliminada do reality com 56,76% dos votos

Durante o programa, a jogadora de vôlei também avaliou os demais participantes. Perguntada sobre o participante mais falso da casa, Key Alves não titubeou e escolheu Bruna Griphao. Já como a maior biscoiteira da edição, a atleta indicou Larissa e, como planta, escolheu Amanda.

rpz eu gostei q a key assumiu o erro dela sobre a intolerância religiosa e não gicou dando desculpinha de mal entendido igual a uns e outros por ai #bbb23 #batepapobbb — bibi (@bibiakaito) March 8, 2023

Como vilão, a jogadora elencou MC Guimê e sobre quem era a favorita do público ela indicou Sarah Aline. Ainda sobre o funkeiro, ela espera que ele não ganhe a temporada: “Era quem estava batendo de frente comigo o tempo inteiro!”, disse a famosa.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Esta foi a surpresa de Key Alves ao ser eliminada do reality show