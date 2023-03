BBB 23: Key Alves é a oitava eliminada do reality com 56,76% dos votos (Reprodução/TV Globo)

O ‘BBB 23′ contou com a oitava eliminação nesta terça-feira (7) e Key Alves acabou deixando o reality com 56,76% dos votos. Como de costume, o apresentador Tadeu Schmidt impactou a casa por meio de um discurso reflexivo sobre a jogada das emparedadas e anunciou a pessoa a deixar o programa.

Dentre as sisters na berlinda estavam Domitila, Key Alves e Sarah Aline.

Veja a porcentagem de cada uma na eliminação desta semana:

Domitila: 1,32%

Key Alves: 56,76%

Sarah Aline: 41,92%

Embora o paredão tenha sido triplo, como o habitual, a disputa pela permanência estava entre Key Alves e Sarah Aline. As sisters contaram com mais menções na internet, por meio de hashtags pedindo continuidade ou eliminação. Desta vez, Key Alves não contou com a sorte maior e foi a eliminada do oitavo paredão da semana.

Disputa acirrada nas redes

Após a formação do paredão, surgiram diversos perfis nas redes defendendo a saída de Key ou Sarah, em sua maioria.

Diversos internautas usaram as redes sociais para subir a hashtag “Fora Key” indicando que ela será a próxima eliminada.

Alguns espectadores do programa chegaram até mesmo a defender a permanência de Sarah: “O povo querendo tirar a Sarah. Ela não pode pagar pela burrice da Marvvila e o Fred vai achar que ela saiu por ter votado na Larissa”, escreveu um usuário da internet.

“Não viagem! Entre Sarah e Key tirando Key primeiro gente. Esqueceram já?”, escreveu outro perfil.

Por outro lado, outros fãs do reality mostraram preferência na eliminação de Sarah Aline: “Bora galera, foco total! Não parem de votar. Vamos sentar o dedo para eliminar a Sarah”, comentou um deles.

“A Sarah só apareceu ontem [segunda-feira] por causa do Paredão, se liguem!”, escreveu um perfil anônimo, inserindo as hashtags ‘Fica Key” e “Fora Sarah”.