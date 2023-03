BBB 23: Esta foi a surpresa de Key Alves ao ser eliminada do reality show

Key Alves ganha globo terrestre ao sair do BBB 23 (Reprodução/Globoplay)

Eliminada do “BBB 23″, Key Alves ganhou um presente inusitado durante o “Bate-papo BBB”, programa extra do reality show. Durante a conversa, a jogadora de vôlei recebeu um globo terrestre para entender que o planeta é redondo.

A brincadeira aconteceu depois que a famosa questionou o formato da Terra. Dentro da casa, a jogadora perguntou como o planeta “pode ser redondo”, enquanto conversava com os colegas do quarto Fundo do Mar.

“Eu briso muito no planeta, como é que pode ser redondo, a gente não cai e ele ainda fica mexendo?”, disse Key, que era acompanhada de Domitila, Marvvila, Gabriel Santana e Sarah Aline, que ouviram a dúvida da sister e ficaram sem entender bem onde ela queria chegar.

A Key terraplanista ganhou um globo 🌍 de presente 🤣 #BatePapoBBB #BBB pic.twitter.com/Diopwv9tOT — Fabbinho Harcore SP (@FabbinhoHC011) March 8, 2023

Além do globo terrestre entregue por Vivian Amorim e Patrícia Ramos, que apresentam o “Bate-papo BBB”, Key Alves ficou emocionada ao receber uma mensagem da família. Pelo telão, ela viu a mãe, Karina, e a irmã mais velha, Keysi.

LEIA TAMBÉM: Rodrigo Hilbert diz que já se incomodou com fama de “homem perfeito”

As duas entraram ao vivo durante a entrevista e disseram que estão orgulhosas da atuação da sister no “Big Brother Brasil”: “A gente brinca aqui fora que talvez você não tenha entrado para ganhar, mas para conhecer uma pessoa que você tanto queria”, avaliou Keysi.

BBB 23: Key Alves é a oitava eliminada do reality com 56,76% dos votos (Reprodução/TV Globo)

Oitava eliminada do “BBB 23″

Key Alves foi tão polêmica dentro da casa que não resistiu ao oitavo Paredão da temporada, deixando o reality na noite desta terça-feira (07), com 56,76% dos votos. Ela disputou a preferência do público contra Domitila Barros, que ficou com 1,32%, e Sarah Aline, que obteve 41,92%.

A disputa ficou acirrada entre Key e Sarah, que foram os nomes mais citados nas redes sociais. Após a formação do paredão no último fim de semana, surgiram diversos perfis nas redes pedindo a saída das duas. Mas, a hashtag “Fora Key” acabou ganhando mais força e a jogadora de vôlei deixou o programa.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: MC Guimê pode seguir sem Alface dentro do reality show; entenda o conflito