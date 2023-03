Amor Perfeito: Esta personagem vai sofrer nas mãos do marido; entenda

A estreia de “Amor Perfeito”, a nova novela das 18 horas da Globo, está cada vez mais perto e, é claro, que muitos personagens estão sendo revelados. Agora, é a vez de Lívia, papel interpretado por Lucy Ramos.

Na trama, ela será casada com o delegado da cidade fictícia de Águas de São Jacinto, que a acusa de ser “seca” e nunca poder lhe dar um filho legítimo. Mas, Ciro Albuquerque, vivido pelo ator Beto Militani, não será agressivo apenas nas palavras.

Ana Cecília Costa e Daniel Rangel são Verônica e Julio, na novela "Amor Perfeito" (Paulo Belote/Globo)

Ao longo dos capítulos de “Amor Perfeito”, ela passará por maus bocados na mão do marido, que vai se mostrar cada vez mais truculento: “Espero que o público receba a Lívia com muita empatia e acolhimento, ela tem muitos pontos de identificação, principalmente com as mulheres, do sonho de ser mãe, a adoção e o relacionamento com o marido não muito saudável”, ponderou Lucy.

Sem conseguir engravidar, a meiga Lívia acaba convencendo o delegado a adotar Tobias (Davi Queiroz), que também deve sofrer nas mãos do tirano. Mãe dedicada, Lívia ama o filho, a quem Albuquerque despreza, apesar de o menino tê-lo como um herói.

Com estreia marcada para o dia 20 de março, “Amor Perfeito” é criada por Duca Rachid e Júlio Fischer e vai substituir “Mar do Sertão”.

Em Amor Perfeito, Anselmo (Paulo Betti) e Cândida (Zezé Polessa) são casados (Paulo Belote/Globo)

O elenco da trama conta com Levi Asaf, Camila Queiroz, Diogo Almeida, Mariana Ximenes, Thiago Lacerda, Alan Rocha, Allan Souza, Ana Cecília Costa, Analu Prestes, Antônio Pitanga, Babu Santana, Barbara Sut, Bernardo Berro, Beto Militani, Breno de Filippo, Bruno Montaleone, Bruno Quixotte, Bukassa Kabengelle, Carmo Dalla Vecchia, Carol Badra, Carol Castro, Chico Peluccio, Christovam Neto, Cristiane Amorim, Cyda Moreno, Daniel Rangel, Davi Queiroz, Genezio de Barros, Glicerio Rosário, Gustavo Arthidoro, Isabel Fillardis, Iza Moreira, João Fernandes Nunes, Jorge Florêncio, Juliana Alves, Karen Coelho, Karen Marinho, Kenia Barbara, Kyvilin Padilha, Lucy Ramos, Malu Dimas, Maria Gal, Mestre Ivamar, Musipere, Paulo Betti, Paulo Gorgulho, Paulo Mendes, Raquel Karro, Rose Lima, Tonico Pereira, Tony Tornado, Valentina Melleu, Vitória Pabst, Ygor Marçal e Zezé Polessa.

