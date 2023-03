Whindersson Nunes será único brasileiro em campeonato internacional de boxe

Whindersson Nunes explica motivo de viagem com ex Instagram (Reprodução)

O humorista e youtuber Whindersson Nunes continua ampliando seus horizontes. Após se lançar como cantor, com alguns projetos já divulgados, ele segue também investindo no sonho de ser um boxeador.

Na última segunda-feira (6), o influenciador digital revelou que participará de um torneio internacional de boxe pela primeira vez. Pelo texto, é possível notar sua empolgação.

“Bom príncipes e principas, tem um tempo que tô guardando essa novidade para vocês, é com grande orgulho que eu venho aqui falar para que eu fechei um contrato de varias lutas com Kingpyn Boxing e vou estar representando o Brasil. Vou lutar no maior torneio de boxe do YouTube do mundo. Eu tô treinando igual uma cachorra porque já apanhei uma vez pra um tetra campeão, não vou apanhar pra um monte de laranja que não sabe nem o que veio fazer nesse mundo, esqueça tudo, é o hype, único representante do Brasil nesse torneio, é isso. É só mais um das minhas loucuras, acostume-se”, escreveu na legenda da publicação.

Veja:

A derrota a qual o humorista se referiu foi em uma luta conta o boxeador Popó, contra quem ele foi para o ringue em janeiro do ano passado.

Ao longo de 2022, Whindersson passou os meses treinando e vem aperfeiçoando sua técnica. Em agosto, por exemplo, ele postou stories que deixaram seus seguidores preocupados, com o rosto todo machucado. Os ferimentos tinham sido resultado de um treino intenso em que ele tinha levado a pior, em um sparring com o lutador de MMA Luís Felipe Buda.

