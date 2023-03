“Sangue de Maria Bonita”: Ana Maria Braga recebe filha única de Lampião no ‘Mais Você’

O programa “Mais Você” desta terça-feira (7) fez uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Para isso, Ana Maria Braga recebeu a única filha do casal Lampião e Maria Bonita, Expedita Ferreira Nunes.

Segundo a apresentadora, a homenagem foi adiantada para evitar o conflito de agenda com o Café do Eliminado, que tradicionalmente costuma reunir a apresentadora com o eliminado da semana do “Big Brother Brasil”, já na manhã seguinte à eliminação.

Dona Expedita contou para Ana Maria que abriu uma exceção para estar ali. “Fiquei satisfeita, aceitei na hora. Ela quem arranja essas coisas”, disse, apontando para a neta que a acompanhava, Cleuza. “Eu só digo para ela não me arranjar entrevista cedo, quero dormir meu sono até meio-dia”, riu.

E a loira recompensou o esforço: “essa mesa aqui, nós fizemos com todas as tradições nordestinas e o nosso famoso bolo de rolo, que é uma delícia, cuscuz, e espero que a senhora aproveite”, torceu Ana Maria.

Vida difícil

Expedita contou que teve uma infância difícil. “Quando ouviam falar que era da ‘raça de Lampião’, todo mundo fugia”, revelou ela. Segundo a filha do casal de cangaceiros, tanto ela quanto os filhos precisaram passar a infância praticamente isolados.

“Era a ‘raça de Lampião’, que não presta. No colégio, ninguém queria sentar com eles. Meus filhos sempre brincavam em casa”, afirmou. Quando alguém se aproximava da família, Dona Expedita convidava para que fosse até a casa deles e não o contrário.

Homenagem no Carnaval

Ana Maria também mostrou os figurinos criados especialmente para que Dona Expedita desfilasse no Carnaval deste ano. Isso porque ela foi convidada por duas escolas de samba, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, para participar da festa - ambas homenagearam a história de Lampião.

Na capital paulista, ela desfilou pela Mancha Verde, usando uma roupa feita de rendas de origem nordestina. Já no Rio, Expedita acompanhou a vitoriosa Imperatriz Leopoldinense.

“A primeira vez que eu entrei em uma escola de samba foi no Rio e eu fiquei muito emocionada. Mas depois não mais, passou”, contou ela. O Louro Mané riu e completou: “já era de casa, né?”.

