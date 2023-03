Novela de época: Conheça a família de Paulo Betti em “Amor Perfeito”

Em “Amor Perfeito”, Anselmo será interpretado por Paulo Betti, que não estará sozinho e terá uma família presente na novela da Globo, que vai substituir “Mar do Sertão”, a partir de 20 de março.

Na trama, ele é casado com Cândida (Zezé Polessa), que é oriunda de uma família de políticos, que ajudou o atual prefeito da cidade de São Jacinto ser um homem conhecido. Ela também é dominadora e muito religiosa.

Em Amor Perfeito, Anselmo (Paulo Betti) e Cândida (Zezé Polessa) são casados (Paulo Belote/Globo)

Deste casamento nasceu Gaspar Evaristo (Thiago Lacerda), que é o escolhido pelo empresário Leonel (Paulo Gorgulho) para casar sua filha, garantindo o acordo que o presidente do Grupo Rubião mantém com o prefeito para explorar as águas termais da cidade.

Além dele, Ivan (Bruno Montaleone) e Luís Evaristo (Fernando Pagels/Paulo Mendes) são os outros filhos do casal. Ivan trabalha como salva-vidas nas termas do Grande Hotel Budapeste e é muito cobiçado. Já o filho mais novo é noviço na irmandade dos frades, mesmo não tendo a menor vocação para a vida religiosa.

Em “Amor Perfeito”, o personagem de Paulo Betti também mantém um caso extraconjugal com Verônica (Ana Cecília Costa), sua secretária, com quem teve um filho, Júlio (Daniel Rangel).

Em Amor Perfeito, Bruno Montaleone e Paulo Mendes Graça Gomes são irmãos (João Miguel Júnior/Globo)

Verônica conheceu Anselmo quando vivia em Alfenas, Minas Gerais, e o prefeito ia visitar um velho tio. Os dois se envolveram, Verônica ficou grávida e criou sozinha o filho até os seus três anos. Depois, decidiu mudar com o menino para Águas de São Jacinto e assim ficar mais perto de Anselmo.

Além de ser o prefeito da cidade fictícia, o personagem do veterano é dono da tradicional “Queijaria São Jacinto”, o que lhe rendeu a eterna alcunha de “Anselmo Queijeiro”, pois é muito orgulhoso de sua produção.

